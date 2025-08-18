ИВИЦА ДАЧИЋ: НЕЋЕ СЕ ТОЛЕРИСАТИ КРШЕЊЕ ЗАКОНА, НАПАДИ НА ПОЛИЦИЈУ, НАПАДИ НА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ, ДРЖАВНЕ ОБЈЕКТЕ, НА ИМОВИНУ ДРУГИХ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА И НА БЕЗБЕДНОСТ ЉУДИ
Ивица Дачић је изјавио, на конференцији за медије поводом насиља на протестима и сукоба демонстраната и полиције у више градова, да је дошло до драстичног нарушавања јавног реда и мира и бруталних напада на полицијске снаге.
Полиција је интервенисала и успоставила јавни ред и мир у Ваљеву, Београду и Новом Саду.
Један жандарм је повређен у Ваљеву, навео је Дачић.
За сада је ухапшено 18 људи, навео је министар, али је напоменуо да ће тај број бити већи.
„У протекла четири дана скоро 130 полицијских службеника је повређено“, рекао је министар.
Поручио је да ће сви они који су кршили закон бити ухапшени.
„Неће се толерисати, као што сам рекао, кршење закона, напади на полицију, напади на државне органе, државне објекте, на имовину других политичких странака и на безбедност људи“, нагласио је Дачић.
Дачић је рекао да је било демолирања и паљења објеката политичких странака, али и државних органа.
„Највише инцидената, односно нарушавања јавног реда и мира, било је у Ваљеву, Београду и Новом Саду. У Ваљеву су демолиране и запаљене просторије Српске напредне странке. Срећом, унутра није било никога; имајући у виду да је пожар захватио те просторије, можда би било и животно угрожених. Исто тако, треба напоменути да је то и стамбено-пословни објекат у којем живе људи“, навео је Дачић.
Додао је да су деморилане и просторије градске управе, суд и тужилаштво у Ваљеву.
„То је нешто што ће државни органи морати да реновирају у наредним данима. Нападнуте су и просторије других политичких странака, осим Српске напредне странке, Српске радикалне странке и Социјалистичке партије Србије, Покрета социјалиста. Очигледно је да они желе да не постоји политички живот у Србији, да једноставно само они буду на политичкој сцени“, рекао је Дачић.
Вечерас је на протестима у Ваљеву, навео је Дачић полицијске процене, било око 4.000 људи.
“С тим што је то био упућен позив за целу Србију. Скупили су се из целе Србије, подсетићу да су готово сви политички опозициони представници били ту, од Саве Манојловића до Срђана Миливојевића, Драгана Бјелогрлића и осталих. Подсетићу да су у данима када су биле демонстрације и протести у Ваљеву, да је тај број био и већи, где су учествовали сами Ваљевци, да је тај број био и већи од 5.000“, рекао је министар.
Што се тиче Београда, Дачић је навео да је било присутно око 1.300 људи, али је истакао да су били изузетно агресивни, да су гађали полицију флашама са запаљивом течношћу, паинтбалл пушкама…
„Када је реч о Новом Саду, било је присутно негде око 500 људи“, додао је Дачић.
Указао је и да су током дана на друштвеним мрежама кружиле лажне вести, које су пренели и поједини медији.
„Проверили смо да ли је истина да је младић, који је наводно претучен у Ваљеву, преминуо. Нити има имена, нити постоји било каква потврда. Захтевамо да се такве лажи спрече. Тражили смо званичне информације и оне су се показале лажним“, рекао је Дачић.