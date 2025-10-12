Излазност на локалним изборима на Косову
На локалним изборима на Косову до 15 часова гласало је 25,39 одсто уписаних бирача, док је највећа излазност и даље у српским срединама, показују подаци централне изборне комисије у Приштини (ЦИК).
Према тим подацима, у Звечану је до 15 часова гласало 49,69 одсто уписаних бирача, у Зубином Потоку 49,61 одсто, а у Северној Митровици 35,88 одсто уписаних бирача.
У Лепосавићу је гласало 21,44 одсто бирача, у Грачаници 33,32 одсто, у Штрпцу 34,93, у Новом Брду 44,04, у Партешу 33,92, у Ранилугу 48,38, а у Клокоту 40,35 одсто уписаних бирача.
У Приштини је до 15 часова гласало 29,52 одсто уписаних бирача, у Призрену 19,17, у Драгашу 19,64, у Јужној Митровици 25,86, а у Пећи 22,37 одсто уписаних бирача.
Према подацима ЦИК-а укупан број грађана са правом гласа је 2.069.098, од којих на Косову 2.025.105, а ван Косова 43.993. Гласа се у 938 бирачких центара, на 2.625 бирачких места. Грађани гласају са личном картом, возачком дозволом или пасошем издатим на Косову.
Косовска полиција је у сарадњи са ЦИК-ом припремила план за очување реда, мира и сигурности свих грађана који предвиђа већи број припадника различитих јединица. Као допринос безбедносној ситуацији и Еулекс је појачао трупе на терену.
Бирачка места затварају се у 19 часова.