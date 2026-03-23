Још један Србин ухапшен на КиМ због наводног ратног злочина
Полиција у Приштини ухапсила је З. С., осумњиченог да је наводно починио кривично дело „ратни злочин“ на Косову и Метохији током 1998. и 1999. године.
Према наводима Приштине „оптужени З. С., се сумњичи да је као део паравојне групе српских снага, наводно починио ратне злочине у селу Матичане, Општина Приштина у периоду 1998-1999. године“.
„Полицијски истражитељи директората за истрагу ратних злочина, по налогу специјалног тужилаштва, ухапсили су З. С., због сумње да је извршио кривично дело ‘ратни злочин'“, наводи се у објави дирекције полиције у Приштини.
Специјално тужилаштво ће у законском року тражити притвор за ухапшеног.
У саопштењу није наведено где и када је изведена акција хапшења, нити други детаљи о ухапшеној особи.