Kамп „Србија те зове“
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ МИЛОШ ТЕРЗИЋ И ПОМОЋНИЦА ДИРЕКТОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ СВЕТЛАНА МИЛАДИНОВ ПОСЕТИЛИ СУ ДАНАС ДЕЦУ ИЗ АП КОСОВО И МЕТОХИЈА КОЈА БОРАВЕ У БЕОГРАДУ У ОКВИРУ СПОРТСКОГ КАМПА „СРБИЈА ТЕ ЗОВЕ“
Деца из наше јужне покрајине бораве у Београду на кампу „Србија те зове“ Ове године у кампу „Србија те зове“ учествује 65 малишана са КиМ узраста од 12 до 15 година, а међу њима је и мали спортиста од осам година.
Приликом посете деци од стране представника Канцеларије за Косово и Метохију заменика директора Милоша Терзића и помоћника директора Светлане Миладинов истакнуто је да ће Канцеларија за КиМ на челу са директором Петром Петковићем урадити све како би им олакшали живот, одрастање и школовање у јужној српској покрајни.
Наводећи да деца на Косову и Метохију чувају косовски завет, помоћница министра Миладинов је изразила захвалност организаторима кампа што су шесту годину заредом мислили на децу са АП КиМ и позвали их да буду део кампа.
„Канцеларија за КиМ подржава све интересантне пројекте за младе, јер сваки од њих развија код деце од малих ногу љубав, тимски дух, жељу за добрим резултатима, жељу за победом и то не само у спорту него и у животу. Ми знамо да наша деца на простору КиМ живе у специфичним и тешким условима и управо зато Канцеларија је ту да нашим малишанима учешћем на кампу обезбеди да се на неки начин социјализују у новој средини и друже са вршњацима“, рекла је Миладинов.
Истакла је да је поносна на чињеницу да је захваљујући Канцеларији за КиМ и партнерима од почетка године око 2.000 деце из АП КиМ посетило друге крајеве и дружило се и размењивало искуства са вршњацима и сународницима из различитих крајева света.
„Тренутно нам се деца налазе и на мору у школи пливања и у оквиру других кампова које ћемо сутра обићи заменик директора Канцеларије за КиМ Милош Терзић и ја“, додала је Миладинов.
Она је навела да у оквиру кампа „Србија те зове“ учествују деца из различитих општина са КиМ која се баве тенисом, фудбалом, кошарком, рукометом и одбојком.
Изразила је захвалност председнику Србије Александру Вучићу и свим осталима који су увек ту да помогну малишанима са КиМ, као и директору Дома ученика „Патријарх Павле“ који је учесницима кампа омогућио пријатан смештај у Београду.
И.Ј.
