Канцеларија за КиМ о хапшењу Србина у Лешку: Курти наставио насилну предизборну кампању
У Лешку, на северу Косова и Метохије, полиција је ухапсила Видосава М., у његовој кући, саопштила је Канцеларија за Косово и Метохију, тврдећи да се ради о неоснованом хапшењу, док власти у Приштини наводе да се ради о особи за коју се сумња да је умешан у „отмицу Милана Вукашиновића на територији Косова“ почетком новембра ове године.
Вршилац дужности министра унутрашњих послова у Приштини Џељаљ Свећља објавио је да постоје основане сумње да је В. М., бивши припадник Министарства унутрашњих послова (МУП) Србије, а касније интегрисан у локалну полицију, „сарађивао и континуирано подржавао безбедносне структуре Србије, укључујући и отмицу Милана Вукашиновића, који је тешко повређен током отмице и тренутно се лечи у болници у Србији”.
У Канцеларији за КиМ упозоравају међутим да је „Аљбин Курти наставио данас своју насилну предизборну кампању неоснованим хапшењем Видосава М. који је вечерас од стране Куртијевих фаланги киднапован и приведен“.
„Видосав М. ухапшен је у свом дому, што јасно показује да нема од чега да се крије, а читава акција за Куртијеве потребе изведена је наочиглед породице овог Србина која је доживела незапамћени стрес. Реч је о класичном нападу на Србе у предизборне сврхе, а томе у прилог сведочи и чињеница да у кући ухапшеног нису пронађени никакви докази, али је зато приликом претреса његова породица прошла кроз недопустиво застрашивање“, наводи се у реакцији Канцеларије.
Из Канцеларије тврде да „овакве Куртијеве и Свечљине антисрпске акције служе само да замажу очи јавности и застраше Србе, а све с циљем да Курти ударима на север Косова и Метохије покуша да освоји још неки глас на децембарским изборима, с обзиром да својим гласачима нема шта друго да понуди“.
У својој објави Ђељаљ Свећља је навео да је ухапшени В. М. наводно био бар упознат са припремама за оружани сукоб у Бањској 2023. године. Акцију хапшења у Лешку заједнички је спровела полиција и обавештајна агенција.
Према наводима Свећље, В. М. је интегрисан у локалну полицију од 2013. године, до оставке пре две године.