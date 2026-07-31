Канцеларија за КиМ о рушењу мотела на Газиводама: Ова акција је слом и права и правде за Србе на простору Косова и Метохије
Канцеларија за Косово и Метохију је саопштила да је наставак рушења у општини Зубин Поток, конкретно приватног објеката породице Јакшић код језера Газиводе, „доказ је да је политика Аљбина Куртија једино рушење, девастација, узурпирање и гажење свега српског на простору Косова и Метохије“.
„Данашња акција такозване косовске полиције спроведена је без правоснажне одлуке суда, јер је судски спор који је породица Јакшић покренула још у току, а рочиште заказано за 12. август због чега је ова акција слом и права и правде за Србе на простору КиМ.
По истом противправном и незаконитом принципу, недавно су срушене и приватне викендице више српских породица на језеру Газиводе, што су чак и представници међународне заједнице оценили као једнострану акцију у супротности чак и са прописима институција у Приштини“, стоји у саопштењу Канцеларије.
У саопштењу се наглашава да јутрошњи груби упад у посед и мотел породице Јакшић, са дугим цевима, док су укућани још спавали, није ништа друго до још једна груба демонстрације силе Куртијеве полиције и његовог режима.
„Јасно је да Куртију сметају сви српски трагови на простору Косова и Метохије и да је његов циљ етнички чисто КиМ и да све што ради, ради са циљем протеривања нашег народа са вековних огњишта“, закључује се у саопштењу.