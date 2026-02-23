Канцеларија за КиМ осуђује обијање цркве у Горњој Гуштерици, тражи хитну реакцију међународне заједнице
Реч је о наставку таласа застрашивања српског народа у централном делу Косова и Метохије а чињеница да говоримо о четвртом инциденту у свега неколико дана потврђује да ни овај напад на црквени објекат није случајан нити насумичан, саопштила је Канцеларија за КиМ. Позива међународну заједницу на хитну реакцију.
Канцеларија за Косово и Метохију оштро осуђује синоћњи упад у Цркву Свете Недеље у Горњој Гуштерици, истичући да је реч о четвртом инциденту у протеклих неколико дана и позива међународну заједницу на хитну реакцију.
„Када провалници маскирани фантомкама одлуче да упадну у цркву која је под видео-надзором да би извршили крађу, јасно је да је по среди не само злочин из користољубља, него је циљ и стварање немира и неспокојства код локалних Срба“, наводи се у саопштењу.
Како се истиче, слични инциденти протеклих дана од проваљивања у цркву у Добротину, исписивања УЧК на вртићу, до оскрнављавања гроба у Скуланеву потврђују континуирани покушај стварања атмосфере несигурности и притиска на српску заједницу.
„Константним стварањем атмосфере несигурности, екстремисти по много пута опробаном сценарију желе да протерају Србе. Са истим мотивом је, уверени смо, протеклих дана проваљено у цркву у Добротину, исписано УЧК на вртићу у истом месту, и оскрнављен гроб Ивице Талића у Скуланеву“, додаје се у саопштењу.
Канцеларија наглашава да за овакве нападе нема оправдања и захтева од међународних представника на терену да интервенишу како би се зауставила ова серија очигледно етнички мотивисаних инцидената.
„Оправдања за овакво иживљавање не може бити, и, не желећи да спекулишемо о томе да ли су наведени инциденти наручени или дело самоорганизованих појединаца, захтевамо од представника међународне заједнице на терену да реагују како би се ова забрињавајућа серија очигледно етнички мотивисаних напада окончала“, наводи се у саопштењу.
Из Канцеларије поручују да ће о свему бити обавештена међународна јавност у нади, како истичу, да ове диверзије неће бити третиране као нешто уобичајено и нормално, јер тако нешто није нормално нигде у Европи па не треба да буде толерисано ни на Косову и Метохији.
Министарство културе: Напади на српско духовно и културно наслеђе на простору АП КиМ
Министарство културе Србије реаговало је на провалу у Цркву Свете Великомученице Недеље у Горњој Гуштерици и Цркву Светог Димитрија у Добротину, истичући да ови напади на српско духовно и културно наслеђе на Косову и Метохији постају све учесталији и одвијају се у атмосфери потпуне несигурности и застрашивања.
Како се наводи у саопштењу, насиље над Србима, уништавање имовине Српске православне цркве и све чешће скрнављење српских гробаља последица су климе екстремизма, насиља и дуготрајне антисрпске политике у Приштини, али и праксе да учиниоци оваквих дела остају без казне, што додатно подстиче нове нападе.
Министарство културе још једном је позвало на хитну и недвосмислену реакцију, проналажење и најстроже санкционисање одговорних, као и успостављање ефикасне заштите српских светиња и културних добара, имајући у виду да је само за последњих годину дана забележено 26 напада чије су мете били српски верници, гробља и објекти Српске православне цркве, а да овакви напади никад нису решени.
„Република Србија остаје чврсто опредељена да настави да штити своје духовно, културно и историјско наслеђе, као и основна права српског народа на Косову и Метохији“, наводи се у саопштењу Министарства.
Две непознате маскиране особе обиле су цркву Свете Великомученице Недеље у Горњој Гуштерици недалеко од Приштине у ноћи између петка и суботе, оштетили улазна врата и однели више десетина евра прилога, а превртале су и по осталим деловима цркве, све до олтара и ормара у којем стоји одежда.