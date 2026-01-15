Канцеларија за КиМ: Захтевамо хитно и конкретно деловање међународних представника на заштити српског народа на Косову
Малтретирање Вукашина Блажића и двојице његових другова од којих је један малолетан од стране косовске полиције на пункту код Бистричког моста нови је етнички инцидент у режији Аљбина Куртија и његових параполицијских снага, чија су мета и српска деца, саопштила је Канцеларија за Косово и Метохију.
Подсећају на дешавања од синоћ и наводе да су дечаке напали само зато што је један од њих на телефону имао залепљена обележја свог спортског клуба са грбом Србије.
“Овај параполицијски пункт не би смео ни да постоји код Бистричког моста, нити игде на северу КиМ и подигнут је само с намером малтретирања и застрашивања нашег народа о чему сведоче бројни инциденти забележени на овом месту.
Подсећамо да је овде упуцан Србин Милан Јовановић док је превозио шерпе, да је још неколико Срба рањено, више њих претучено, малтретирано, а сада су нападнута и српска деца. Канцеларија за Косово и Метохију више пута је упозоравала међународне представнике на бројне опасне инциденте који се дешавају на овом озлоглашеном месту које не служи никаквим контролама, већ искључиво с циљем малтретирања нашег народа, али су они остали неми”, пише у саопштењу.
Такође подсећају на догађај предходног дана када су у Дечанима од стране албанског екстремисте упуцани Дејан С. и Радован М. само зато што су Срби и дрзнули су се да говоре српским језиком у овом месту које је етнички очишћено од Срба.
“Нови талас насиља према свему српском од почетка године, у време када наш народ обележава своје празнике, показује повећану антисрпску хистерију режима у Приштини, чијим деловањем су мотивисани и напади екстремиста на наш народ широм КиМ. Због тога оваква ситуација захтева хитно реаговање и конкретно деловање међународних представника на заштити српског народа на Косову и Метохији и на томе ћемо инсистирати”, закључује се у саопштењу.