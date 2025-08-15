Кфор: НАТО започео привремено распоређивање резервних снага на КиМ
Контингент резервних снага НАТО-а започео је привремено распоређивање на Косову и Метохији, саопштио је данас Кфор.
Како се наводи, први контингент Шкотске гарде, лаког механизованог пешадијског пука из Уједињеног Краљевства, стигао је на КиМ, где ће бити привремено стациониран у сврху обуке.
Из Кфора наводе да се ова активност изводи редовно и да има за циљ да побољша оперативну спремности и способност ове мисије НАТО-а да ефикасно реагује на релевантне безбедносне догађаје.
Додаје се да се ово спроводи у складу са дугогодишњим мандатом Кфора, заснованим на Резолуцији Савета безбедности Уједињених нација 1244 из 1999. године, да допринесе безбедном окружењу за све људе и заједнице које живе на КиМ и слободи кретања, у сваком тренутку и непристрасно, и у координацији са тзв. косовском полицијом и Мисијом Европске уније за владавину права на Косову (Еулекс), у њиховим одговарајуц́им улогама снага безбедности.