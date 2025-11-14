КФОР о „гњиланским“ дроновима: Не коментаришемо питања у вези са економском производњом
У одговору КФОР-а на питања Интернет портала РТС око отварања војне фабрике дронова у Гњилану где ће се производити и дронови камиказе, из ове Мисије је саопштено да не коментаришу економска питања, али да редовно прате ваздушни простор Косова и Метохије.
„Нећемо коментарисати питања у вези са економском производњом. Стога ћемо вас за било какав коментар у вези са овим упутити институцијама на Косову. КФОР остаје фокусиран на спровођење свог дугогодишњег мандата УН, заснованог на Резолуцији Савета безбедности УН 1244 из 1999. године”, стоји у одговору ове мисије.
У одговору се наглашава да КФОР редовно прати ваздушни простор Косова и Метохије.
“КФОР редовно прати ваздушни простор Косова, користећи сва средства и ресурсе којима располаже, у складу са својим постојећим овлашћењима и мандатом према Резолуцији Савета безбедности УН 1244 из 1999. године. Кључно је да све активности у ваздушном простору буду адекватно координисане са КФОР-ом како би се спречиле тензије и осигурала безбедност, у корист свих који живе на Косову и за регионалну стабилност”, прецизирали су у КФОР-у реагујући на текст „Дронови камиказе „мејд ин Гњилане“ – маркетиншки трик са јасном политичком поруком“.