КФОР: Појачане активности у подршци безбедности широм Косова и Метохије
Мисија КФОР на Косову и Метохији саопштила је да је појачала своје присуство и патроле широм јужне покрајине, као део редовних обука јединица КФОР-а.
„Ово показује спремност КФОР-а да одговори на све релевантне безбедносне догађаје који би могли утицати на безбедност широм Косова и регионалну стабилност“, наводи се у саопштењу.
Додаје се да кроз агилни и флексибилан став, КФОР наставља да у потпуности спроводи свој дугогодишњи мандат, који је заснован на Резолуцији Савета безбедности Уједињених нација 1244 из 1999. године, доприносећи безбедном окружењу за све који живе на КиМ и слободи кретања, у сваком тренутку, непристрасно и у блиској координацији са косовском полицијом и Еулексом, у њиховим одговарајућим улогама безбедносних снага.
„Наша мисија наставља да интегрише своје активности са напорима широке међународне заједнице, укључујуц́и и подршку дијалогу између Београда и Приштине који посредује Европска унија“, наводи се у саопштењу КФОР-а.
Истиче се да је командант КФОР-а, генерал-мајор Озкан Улуташ у редовном контакту са својим колегама, укључујући са представницима безбедносних организација привремених приштинских институција, шефом Еулекса и начелником Генералштаба Војске Србије.