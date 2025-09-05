КЊИГЕ НА ДАР ОШ „ МИЛАДИН ПОПОВИЋ“ У ПАСЈАНУ

Реализована још једна у низу традиционалних добротворних акција новинско издавачке куће „ Панораме- Јединство“

–Драги наши ученици, најпре хоћу да вам пожелим срећан и успешан почетак нове школске године и да живите у миру. Пресрећна сам што сам данас међу вама и што вас видим у оволиком броју, упркос свим искушењима и окружењу у којем живите. Ја знам да сте одрасли много пре ваших вршњака у другим деловима Србије и Европе јер живите у тешким условима. Управо зато желим да вам кажем да је знање најјаче оружје које побеђује најмоћнијег непријатеља– рекла је, између осталог, директорица „Панорама“ -Јединство Рада Комазец, обраћајући се ученицима ОШ „Миладим Поповић“ у Пасјану у Косовском Поморављу, а приликом даривања књига

Директорица новинско издавачке куће „Панорама -Јединство“ Рада Комазец уручила је ОШ „ Миладин Поповић“ у селу Пасјану у Косовском Поморављу око 400 књига. Међу 55 наслова доминирају они из дечије књижевности, прозе, поезије, историографије прилагођене, пре свега, деци школског узраста, али, такође, међу овим књигама налазе се и наслови из области других књижевних жанрова. Ово је, иначе, само једна у низу традиционалних вишедеценијских акција даривања књига од стране новинско издавачке куће „Панорама-Јединство“ српским школама на Косову и Метохији. Само у току ове године, како је подсетила Комазец, реализовано је десетак оваквих добротворних акција и додељено преко три хиљаде књига.

Обраћајући се ученицима приликом уручивања књига, Рада Комазец им је најпре пожелела срећан и успешан почетак нове школске године уз речи да је пресрећна што је међу њима и што их види у великом броју.

–Пре свега ја вам желим срећну и успешну нову школску годину и да живите у миру. Знам да сте одрасли пре времена, пре ваших вршњака у другим деловима Србије и Европе јер од рођења немате слободу ни безбрижно детињство. Заправо, живите са једном врстом страха од окружења. Управо зато желим да вам кажем да је знање најјаче оружје које побеђује најмоћнијег непријатеља. Све што читамо носи са собом неку нову информацију, причу или стварност. Знање које добијамо читањем увек нам може бити од користи и може нам помоћи око сналажљивости у необичним животним ситуацијама. Што више читамо и шта смо више изложени новим речима и изразима неизбежно је да ће постати део нашег свакодневног говора и целокупно проширити и повећати наш речник. Способност да се јасно и лепо изразимо је значајно за било коју професију и утиче на повећање нашег самопоуздања -навела је Комазец, упитавши ученике да ли им се икада десило да су могли закључите у току читања књиге какав ће бити крај. Пошто је добила потврдан одговор Рада Комазец им је појаснила да је то резултат њиховог критичког и аналитичког размишљања зашто је опет заслужно дружење са књигом и читање помоћу којег развијамо критичко мишљење -навела је она.

Комазец је нагласила и да читање утиче на вештину писања јер омогућава да свесније пратимо ток наше мисли и реченице те да обратимо пажњу на њен смисао , дужину и стил,

-Дакле, читањем књига побољшавамо нашу способност да се лепше и јасније изразимо и писаним путем. Што више читате, то се више развија ваша машта , Кад год читате књигу она вас води у неки нови имагинарни свет. У том новом непознатом свету ваша машта функционише на високом нивоу, јер се ваш ум труди да створи слику о свету из књиге. Кроз читање учимо нове речи, проширујемо видике и развијамо критичко размишљање. Књиге су наши учитељи, пријатељи и водичи кроз живот.Када узмемо књигу у руке, улазимо у свет маште, знања и истраживања. Небитно је да ли читамо школске лектире, романе, научне књиге или биографије, свака књига и њена страница доносе нам нешто ново. Читање није само хоби, то је навика која обогаћује душу и ум -казала је Рада Комазец у обраћању ученицима и додала:

–У данашњем брзом начину живота, где су телефони и друштвене мреже постали доминантни, читање нам омогућава да се искључимо из свакодневице и посветимо себи. Поред тога што обогаћују ум, књиге имају и моћ да умире и опусте.Упркос новим технологима књига остаје благо и најбољи пријатељ човеку. Зато између мобилних телефона и књига определите се за књиге и учење – рекла је директорица Комазец, пожеливши ученицима још једном срећну нову школску годину, безбрижно детињство и мир,

– Будите добри, учите, желим сву срећу вама и вашим родитељима и наставницима, а пре свега мира јер вам је то најпотребније.

Директор ОШ „ Миладин Поповић“, Горан Керић је у име ове образовне установе уручио захвалницу Ради Комазец на како је казао вредној донацији, која ће значајно употпунити књижни фонд школске библиотеке. Он јој се у име деце и наставника захвалио на поклону.

Библиотекарка школе Славица Лазић се, такође, захвалила на дару , уз истицање да постојећи књижни фонд школске библиотеке није оскудан са насловима, али да су многе књиге старе и похабане те и неупотребљиве, тако да је донација књига коју им је уручила Рада Комазец више него значајна.

Након уручивања књига директорица Комазец се дружила са ученицима трећег разреда ове школе и препоручивала које књиге да читају. Она им је казивала стихове песме „Мој проблемус“ песника Велибора Ралевића и изазвала одушевљење и аплаузе ученика.

ОШ „ Миладин Поповић“ у селу Пасјану је једна од најстаријих српских школа у Косовском Поморављу. Школа у Пасјану датира још од краја 19. века. Наставу у овој школској години похађа укупно 109 деце, од припремног до осмог разреда. Технички услови за рад у школи су солидни, а наставнички кадар квалификован.

Пасјане данас слови за једно од места у Косовском Поморављу са највећим бројем српског становништва. У њему живи преко хиљаду Срба.

Соња Ивковић