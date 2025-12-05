Конституисане скупштине девет општина са српском већином на КиМ
На Косову и Метохији конституисане су скупштине девет општина са српском већином – у Северној Митровици, Грачаници, Штрпцу, Новом Брду, Лепосавићу, Звечану, Зубином Потоку, Партешу и Ранилугу. Седница у општини Клокот биће накнадно заказана, с обзиром на то да је у тој општини одржан и други круг избора.
На седницама одборници и нови председници општина дали су свечане изјаве, чиме су конституисане скупштине локалних самоуправа у новом сазиву.
На локалним изборима које су 12. октобра оргранизовале привремене албанске власти у Приштини, кандидати за градоначелнике Српске листе победили су у свих 10 општина са српском већином.
Српска листа је освојила и већину одборничких места у тих 10 општина.
На челу четири већински српске општине на северу КиМ од априла 2023. били су градоначелници Албанци, који су изабрани на ванредним локалним изборима након што су у новембру 2022. представници Срба напустили привремене институције због једностраних и ескалаторних потеза Приштине и непоштовања споразума.
Излазност на тим изборима била је мања од 3,5 одсто, а градоначеници Албанци који су тада изабрани у зграде општина ушли су уз помоћ тзв. косовске полиције.
За време док су они били на челу локалних самоуправа на северу Покрајине, исељене су српске институције из зграда у којима су радиле, измењени називи улица, уклоњене табле са називима насеља на ћирилици и постављене табле где су називи прво на албанском језику, а потом на српском језику на латиници, често исписани са грешкама.