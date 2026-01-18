Курти позвао дипломате да заједно раде на интеграцији српског здравства и образовања
Премијер у техничком мандату у Приштини Аљбин Курти пренео је међународним представницима да је у склопу спровођења закона о странцима и возилима „неопходно постепено интеграсати српски образовни и здравствени систем на Косову“ и замолио их да то ураде заједно.
Курти је обавестио амбасадоре о неопходности почетка постепене интеграције здравственог и образовног система, као дела свеобухватног и дугорочног приступа.
Он је рекао да ће се овај „процес интеграције спроводити у координацији са Европском унијом и уз осигуравање да се узму у обзир забринутости и савети српске заједнице на Косову“, наводи се у саопштењу Куртијевог кабинета након састанка са амбасадорима одржаним на његову иницијативу.
Влада у Приштини најавила је да ће закон о странцима и закон о возилима почети да се примењују од данас, наводећи да ће прва фаза, до 15. марта, бити информативна, а да ће се онда закони примењивати у пуној мери.
У првој фази примене, посетиоцима који улазе на Косово и Метохију биће обезбеђен информативни материјал о специфичним процедурама и правилима. Овај период ће трајати до 15. марта а након тога, према потпредседнику Владе у приштини Беснику Бисљимију, почеће пуна примена закона.
Бисљими је преко Фејсбук налога поручио да двомесечну кампању треба искористити за почетак процеса „суштинске интеграције здравственог и образовног система“.
„Влада Косова најављује да би овај период афирмативне примене требало максимално искористити за почетак процеса суштинске интеграције здравственог и образовног система на целој територији земље“, написао је Биљими на Фејсбуку, без других детаља.
За примену закона о возилима, у полицији кажу да ће то значити да се возила са српским таблицама третирају као страна, да не могу да учествују у саобраћају на Косову дуже од три месеца или ако овлашћена особа за управљање возилом са српским таблицама има српску личну карту издату од полицијских управа МУП-а Србије, измештених са Косова и Метохије.
Стриктно поштовање Закона о странцима када су у питању лична документа, односи се на све оне који немају косовска документа и мораће да се пријаве за боравишну дозволу у року од 72 сата.
У примени Закона о странцима, заменик командира полиције за регион Север Ветон Ељшани каже да за полицију није важно где ко ради, где станује, шта студира, већ је важно да се пријави и буде у систему.
Додаје да је друга процедура да се касније подноси захтев за краткотрајни боравак, и да је то процедура за МУП.
Ељшани је раније навео да се овај закон неће стриктно примењивати на особе које живе на Косову и Метохији, а из неког разлога немају локална документа.
У северном делу Косовске Митровице функционише Универзитет који ради у систему владе Србије, а на коме студирају или су запослени држављани Србије. Запослених из централне Србије има и у здравственим институцијама у српским срединама на Косову и Метохији.