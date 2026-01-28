Литургијски и свечано
Обeлежавање Савиндана у Косовском Поморављу
Обележавање празника Светог Саве који се у српским школама слави као школска слава у Косовском Поморављу и ове године протекло је литургијски и свечано. У црквама и манастиру Драганцу у јутарњим сатима служена је литургија, а у школама су наставници организовали пригодни културно уметнички програми за родитеље и госте. У оквиру програма кроз песму и рецитале подсећано је на биографију Светог Саве.
Поводом Савиндана у организацији општине Ново Брдо и канцеларије председника општине одржана је у Горњем Кусцу, Светосавска академија. Свечаности су присуствовали бројни гости међу којима су били и монаси из манастира Драганца. Председник општине Саша Милошевић је истакнутим појединцима, установама и најуспешнијим ученицима основних и средњих школа доделио укупно 33 Светосавске повеље за заслуге у разним областима пре свега у домену образовања.
За изузетан допринос у очувању верског и културног наслеђа на Косову и Метохији, Светосавска повеља додељена је и Милени Парлић помоћници директора Канцеларије за Косово и Метохију која се писменим саопштењем захвалила на признању.
Културно уметнички програм на Светосавској академији увеличали су ученици музичке школе „Стеван Христић“ из Станишора, својим наступом, а најпре интонирањем химне Светом Сави.
У многим школама је у оквиру обележавања Савиндана сечен славски колач и биран колачар за наредну годину.
С.И.