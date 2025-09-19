Лончар: Куртијеви упади са дугим цевима угрожавају наше здравство на КиМ, обавештени Вархељи и СЗО
Поводом упада тзв. косовске полиције у просторије обезбеђења КБЦ Косовска Митровица и Дома здравља Косовска Митровица, министар здравља Златибор Лончар изјавио је да је реч о покушају изазивања хуманитарне катастрофе и представља црвену линију коју Приштина жели да пређе.
Златибор Лончар поручио је да дуге цеви немају шта да траже у нашим здравственим установама, где се лече пацијенти свих националности, без икакве етничке дискриминације, истичући да је синоћни „бандитски упад“ изведен по налогу Аљбина Куртија.
„Да будем сасвим јасан – здравствени систем на КиМ функционише у систему Републике Србије и у складу је са потписаним и важећим споразумима из Брисела 2013. и 2015. године чији је гарант ЕУ. Не постоји нити један основ за Куртијеве прљаве намере да отме наше здравствене установе. Желим да поручим нашим лекарима, медицинском и немедицинском особљу да нећемо дозволити да им ико угрози радна места и егзистенцију“, истакао је Лончар.
Напоменуо је, такође, да је о Куртијевим „насилним радњама и настојањима да дугим цевима заузме и уздрма српски здравствени систем на Косову и Метохији, обавестио европског комесара за здравство Оливера Вархељиа и директора Светске здравствене организације за Европу Ханса Клугеа“.
„Наше здравствене установе на КиМ беспрекорно функционишу у односу на тешке постојеће услове на терену и пружају медицинске услуге свима подједнако и Србима и Албанцима“, закључио је министар Лончар.