Мацут: Дијалог кључан у међусобном разумевању међу земљама, али и унутар њих
Председник Владе Србије проф. др Ђуро Мацут изјавио је данас, уочи Осмог самита Европске политичке заједнице (ЕПЗ) у Јеревану, да је дијалог кључан у међусобном разумевању међу државама, али и унутар самих земаља, и истакао да је за Србију важно што је на овом самиту, где ће се разговарати о кључним питањима у Европи и свету.
“Србија је свакако члан Европске заједнице народа и ми смо овде и позвани, и дошли смо са намером да разменимо сва наша искуства у Европи која постоје по питању међусобних односа, безбедности у Европи, сајбер безбедности, али уопште и смањења стопе криминалитета. Надам се да ћемо разговарати о неким економским темама, али и о одржавању свакако и друштвеног дијалога на нивоу читаве Европе”, рекао је Мацут новинарима у Јеревану.
Истакао је да је безбедност у Европи од изузетног значаја и да се нада да ће током билатералних сусрета на овом Самиту бити речи о томе.
Мацут је навео да ће се Србија и на овом самиту представити као војно неутрална држава која гради билатералне односе са бројним земљама.
“Надам се да ћемо имати добар састанак и да ћемо успети да представимо све оно чему Србија и тежи, и што су главне карактеристике спољне политике Србије”, рекао је Мацут.
Додао је да дијалог једино може допринети разумевању међу земљама.
“Видели сте да, и видимо, да велики конфликти на Истоку који постоје водиће неминовно дипломатском решењу”, додао је он.
Навео је такође да је дијалог решење и за ситуацију у којој се тренутно налазимо у Србији.
“Потпуно сам и дубоко убеђен да ћемо морати, кроз дијалог на националном нивоу, да изађемо и из наше, да кажем, ситуације у којој се налазимо, где постоји велика поларизација, о чему сам и говорио. И оно што и председник Републике упорно позива на дијалог треба да буде, заправо, нека карактеристика нашег политичког живота, да једино кроз заједничка решења која морамо да успоставимо, ми морамо формирати заједничку платформу о бројним решењима, односно бројним проблемима које имамо, да бисмо изашли у један мирнији период“, казао је премијер Србије.
Он је упозорио да се налазимо у периоду високе нестабилности коју диктира у овом тренутку, пре свега, енергетска ситуација у свету, па је према томе и економска ситуација огледало тога.
“Уколико будемо имали неразумевање на нашем интерном плану и уколико будемо, заправо, и ја то кажем често, губили време тиме што ћемо да одвлачимо пажњу јавности на ствари које су супротстављеност једних другима, мислим да то сигурно неће решити проблем”, оценио је Мацут.
Мацут је навео да треба да се окренемо једни другима и да пробамо да нађемо решења.
Мацут ће вечерас присуствовати и свечаној вечери коју уочи Самита организују председник Јерменије Вахан Хачатурјан и председник Владе Јерменије Никол Пашињан.
Осми Самит ЕПЗ окупиће лидере 48 земаља, а њиме ће председавати председник Европског савета Антонио Кошта и јерменски премијер.
Самит ће се фокусирати на јачање билатералних односа, посебно у области економије, енергетике ,транспорта и дигитализације.
Састанак се одржава сутра 4. маја, уочи првог билатералног састанка ЕУ- Јерменија.
Премијера Мацута сутра очекују и билатерални сусрети са европским званичницима.