Мацут пожелео добродошлицу новом амбасадору ЕУ у Србији
Председник Владе Републике Србије Ђуро Мацут састао се са новим амбасадором Европске уније у Србији Андреасом фон Бекератом и пожелео му успешан рад током мандата у Београду.
Ђуро Мацут је истакао да му је драго што дипломата тако богатог искуства преузима дужност шефа Делегације ЕУ и поздравио његов проактиван приступ од првог дана мандата и балансиране изјаве о актуелној ситуацији у Србији, нарочито осуду сваке врсте насиља, укључујући и нападе на просторије политичких странака.
Мацут је шефа Делегације ЕУ у Србији позвао да узме учешће у ширем друштвеном дијалогу, као једином начину да се смире тензије и да се актуелна ситуација превазиђе.
Захваливши премијеру на добродошлици, амбасадор Фон Бекерат је рекао да је Европска унија посвећена подршци Србији на путу ка пуноправном чланству у Унији.
Амбасадор је подвукао да приступање ЕУ представља стварну прилику за Србију и у том контексту најавио да ће блиско сарађивати са свим релевантним актерима, како би се додатно унапредили реформска агенда и спровођење реформи у корист свих грађана.