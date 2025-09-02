Мацут: Захвални смо Сомалији на ставу о Косову, унапређујемо даљу сарадњу
Премијер Ђуро Мацут изјавио је, након састанка са делегацијом Сомалије са председником Владе, Хамзом Абдијем Бареом, на челу, да је Србија захвална Сомалији на ставу о непризнавању тзв. Косова и додао да су две земље показале интересовање за сарадњу у свим областима.
„Захваљујем се председнику Владе Бареу и Сомалији на ставу о непризнавању Косова и нечему што представља јасан предзнак политике и става Сомалије да подржава интегритет других суверених земаља, као што и Србија подржава у потпуности интегритет Савезне Републике Сомалије и у потпуности швата позицију у којој се налази Сомалија и комплексности коју овај део света у овом тренутку има“, рекао је Мацут.
Мацут уз државне почасти дочекао председника Владе Сомалије Бареа
Говорећи о економској сарадњи две земље, навео је да она није пратила политичке односе Србије и Сомалије и изразио наду да ће се у наредном периоду интензивније радити по том питању.
„Ми смо већ разговарали и поставили неколико приоритета које бисмо свакако развили у току наредне године. Кренућемо од неколико тема које ћемо развијати и које су традиционалне теме у области образовања, али сада се појављује и сарадња у области здравља, сарадње у пружању здравствених услуга, односно образовању кадра за потребе здравственог сектора у Сомалији“, навео је Мацут.
Премијер Мацут је раније, уз највише државне почасти, испред Палате Србије дочекао председника Владе Савезне Републике Сомалије Хамзу Абдија Бареа.
За госте из Сомалије приређен је свечани дочек, уз државне почасти, почасни строј Гарде Војске Србије, интонирање химни две земље и црвени тепих.
Након свечаног дочека, Мацут и Баре разговарали су на посебном састанку, а потом је уследио пленарни састанак делегација Владе Србије и Владе Сомалије.
Делегација Сомалије са Бареом на челу стигла је јуче у Београд, а на београдском аеродрому „Никола Тесла“ дочекао их је министар одбране Братислав Гашић.
Меморандум о олакшицама и сарадњи у области здравства
Министар здравља Златибор Лончар и његов колега из Сомалије Али Хаји Адам Абукар потписали су Меморандум о олакшицама у коришћењу здравствених установа и сарадњи између Министарства здравља Србије и Савезне Републике Сомалије, чиме се сарадња две земље у области здравства подиже на виши ниво.
Меморандум је потписан у Палати Србија у Београду у присуству премијера Мацута и председника Владе Сомалије Хамзе Абдија Бареа, након пленарног састанка делегација Владе Србије и Владе Сомалије и тет-а-тет састанка.
Србија негује традиционално добре односе и вишедеценијско пријатељство са Сомалијом, које датира још из времена блиске сарадње у оквиру Покрета несврстаних земаља.
Две земље успешно сарађују у домену одбране и полиције, а заинтересоване су за унапређење сарадње и на пољу привреде, пољопривреде, грађевинарства и образовања. Сомалија је повукла признање једнострано проглашене независности Косова и Метохије.