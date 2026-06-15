Место сабрања и молитве
У атару села Извор осим црквишта Свете Петке које је обновљено пре неколико година, налазе се и црквишта где су се у средњем веку налазиле цркве посвећене Пресветој Богородици и Светом Николи, као и остаци манастира посвећеног Светим арханђелима
На маленом узвишењу у атару села Извор, недалеко од сеоског гробља сакривено испод дебелих наслага земље и растиња које су векови таложили у сенци старих храстова дуги низ година било је заборављено старо црквиште Свете Петке. Живело је само у причама да је то некада била Црква Свете Петке пострадала у „турско време”. Те приче су преношене с колена на колено. Било је тако све до пре око двадесетак година када су неколико мештана околних махала кренули да откопавају место где је према причама које су слушали била црква. Да то нису биле само празне приче, потврдили су темељи и делови зидова укључујући и оне око олтарског дела које су открили при ископавању. На једном од зидова ове заборављене светиње назирали су се и остаци иконе са ликом светитељке којој је црква била посвећена, али је она у међувремену, уназад двадесетак година, уништена зубом времена, јер црквиште није наткровљено. Убрзо мештани више махала у селу Извор договорили су се да уз благослов свештеника обнове црквиште да на њему светкују сеоску славу, први дан Светих Тројица, које су њихови преци, све до педесетих година прошлог века, обележавали тако што су се сакупљали на једном црквишту Свете Петке, оближњој ливади, где су освештавали масло и организовали литије. Уз благослов пароха новобрдског жеља мештана села Извор је услишена. Откривено црквиште је додатно рашчишћено и сређено, изнад њега је постављен дрвени крст и кренуло се са обележавањем сеоске славе. Тако је било и ове године на први дан празника Свете Тројице. На старом црквишту окупили су се мештани из више махала које припадају селу Извор. Парох новобрдски Стево Митрић је прочитао пригодне молитве и освештао вино, жито и колач који су припремили овогодишњи свечари Љубинка Јовановић са сином Лазаром и ћерком Милицом. Они су, како то вера и обичаји налажу, предали парче колача Славиши Стојановићу који се јавио да буде колачар наредне године на празник. Међу окупљенима на старом црквишту и ове године било је доста младих, а посебно дечице. Свечари су приредили трпезу за све присутне. Све је протекло у лепој и раздраганој атмосфери, те се и коло повело око црквишта. Старо црквиште Свете Петке није једино у атару села Извор. У близини се на сеоском гробљу налазе остаци Цркве Пресвете Богородице. Само на две, три стотине метара сакривени у шибљу, највећим делом прекривени дебелим наслагама земље налазе се остаци Цркве Светог Николе. И ове светиње су пострадале у средњем веку. А само неколико километара северно од ових црквишта налази се новобрдска тврђава као и остаци манастира за који се верује да је био посвећен Светим арханђелима на месту које мештани зову манастириште. Према предању око ових црквишта некада се налазило велико насеље, које је било ближе предграђе некадашњег града Ново Брдо, кога су многи звали и мајком градова и градом сребра и злата, јер се у њему уз остало налазила и ковница сребрног и златног новца. С. Ивковић