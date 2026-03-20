МУП Косова: За „странце с двојним држављанством“ не важи правило од 90 у 180 дана
Директор Правног одељења у Министарству унутрашњих послова (МУП) Косова, Ћендрим Битићи изјавио је данас да правило о боравку странаца до 90 дана у периоду од 180 дана не важи за особе које имају „двојно држављанство“ – страно и косовско.
Битићи је за Радио слободну Европу (РСЕ) рекао да Срби „који раде у здравственим или образовним институцијама паралелних структура Србије на Косову, и поседују документа тих структура, морају пријавити за дозволу боравка у трајању од 12 месеци“.
„Све ово је урађено како би се осигурало да здравствене и образовне услуге наставе да функционишу“, рекао је Битићи.
Након истека тог једногодишњег рока, како је рекао, наставиће се даље процедуре „њиховог интегрисања у државни систем Косова“.
Према његовим речима, до сада градоначелници општина са српском већином још нису доставили косовским властима спискове академског и здравственог особља које ради у „паралелним структурама“, како би им биле издате једногодишње дозволе боравка.
Косовски Закон о странцима предвиђа и претходну лиценцу за одређене професије када „странци“ подносе захтев за радну дозволу на Косову.
На пример, здравствени радници морају добити лиценцу у Министарству здравља како би могли обављати свој посао на Косову.
Међутим, још увек није јасно да ли ће се такав захтев односити и на Србе који раде у здравственим институцијама у систему званичног Београда.
„То ће се разјаснити након што примимо пријаве, али их уверавамо да ћемо им издати дозволу боравка на 12 месеци, с циљем да здравствене и образовне услуге наставе да се пружају“, рекао је Битићи.
Најавио је да ће постојати привремене олакшице „док се не реше питања лиценцирања и интеграције Срба у косовски систем“.
Што се тиче могућности да Срби региструју матичне податке „користећи личне карте издате од паралелних структура“, одбио је да каже да ли то представља легализацију или признање „тих структура“ од стране Косова.
Према његовим речима, ово у пракси омогућава Србима да региструју догађаје попут рођења, смрти или брака који су се догодили на територији Косова, а који су до сада били евидентирани само у „паралелним структурама“.
„До 16. јуна 2026. ови догађаји који су се десили у Републици Косово биће регистровани, а лична карта издата од паралелних структура моћи ће се користити за дозволу боравка за особе које дуго живе на Косову, а немају косовска документа““ казао је.
Додао је да неће бити дискриминације према Албанцима из „Прешевске долине“ (Бујановца, Медвеђе и Прешева) према Закону о странцима, јер он не, како каже, прави етничке разлике.
Према његовим речима, све особе које живе на Косову, а немају „косовско држављанство“, морају добити дозволу боравка како би могле радити у институцијама, било јавним или приватним.