Настављен протест здравствених и просветних радника на КиМ због хапшења директора
Радници здравствених и просветних институција из система Владе Србије у централном делу Косова и Метохије и данас су мирно протестовали због хапшења и одређивања притвора њиховим директорима.
Током протеста испред болнице и дома здравља у Грачаници, дома здарвља у Гуштерици, болнице и школе у Лапљем селу, рад у тим установама био је на кратко прекинут.
Настављен протест здравствених и просветних радника на КиМ због хапшења директора
Просветним радницима у Лапљем селу придружили су се данас и подршку пружили колеге из Косовског поморавља.
Директорима седам здравствених и школских установа са подручја општине Грачаница, Основни суд у Приштини одредио је притвор у четвртак, јер су наводно починили кривично дело „кршење слободног опредељења бирача“.
Из тужилаштва у Приштини саопштено је да су приведени након тврдњи министра за заједнице и повратак у техничком мандату Ненада Рашића о наводним претњама бирачима пред изборе 7. јуна.
Миран протест радника здравствених и просветних установа најављен је и за наредне дане, док ухапшени директори не буду ослобођени.