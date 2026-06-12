НАТО: Безбедносна ситуација на КиМ стабилна, оптимизација КФОР-а уз постепено смањење
НАТО је саопштио да је безбедносна ситуација на КиМ стабилна, што омогућава прилагођавање и оптимизацију мисије КФОР-а, уз постепено смањење и реорганизацију присуства мисије током наредне године. Истовремено, немачки Бундестаг одобрио је продужење учешћа немачких оружаних снага у оквиру мисије Кфора на КиМ, под вођством НАТО-а, за још годину дана.
Прилагођавање снага биће спровођено постепено, у складу са националним ротацијама и проценама на терену, уз могућност промене одлуке уколико се безбедносна ситуација погорша, наводи у саопштењу НАТО.
Додаје се да је од јануара обустављено распоређивање резервних снага у оквиру КФОР-а, након више од две године континуираних ротација појачања.
НАТО истиче да се распоред КФОР-а од 1999. године редовно прилагођава у складу са променама безбедносне ситуације на терену, како би мисија остала оперативно ефикасна и у складу са својим мандатом.
Врховни командант савезничких снага за Европу, амерички генерал Алексус Гринкевич, изјавио је да је посвећеност НАТО-а безбедности на Косову допринела повећању стабилности и навео да тренутни услови омогућавају оптимизацију величине и распореда мисије КФОР-а.
Истакао је да НАТО остаје у потпуности посвећен Западном Балкану и да неће дозволити стварање безбедносног вакуума.
У саопштењу је наведено да НАТО наставља да подржава дијалог Београда и Приштине, којим посредује ЕУ, и позива обе стране да се ангажују како би решиле преостала питања и постигле решење које поштује права свих заједница.
Наглашава се да је то кључно за трајну безбедност на КиМ и стабилност у региону.
Мисија Бундесвера на КиМ продужена за годину дана
Немачки Бундестаг одобрио је продужење учешћа немачких оружаних снага у оквиру мисије Кфора на КиМ, под вођством НАТО-а, за још годину дана. Одлука је усвојена са 383 гласа „за“, 192 „против“ и два „уздржана“, наводи се у саопштењу објављеном на сајту Бундестага,.
Према захтеву немачке владе, задаци укључују обезбеђивање јавне безбедности и реда, као и подршку развоју стабилног, демократског, мултиетничког и мирног КиМ.
Такође ће бити пружена подршка за успостављање тзв. косовских безбедносних снага као „демократски контролисане, мултиетничке безбедносне организације и других актера у оквиру реформе безбедносног сектора“, наводи се у саопштењу немачког парламента, уз напомену да „може бити распоређено до 400 војника“.
Централне бриге немачке владе остају, додаје се у саопштењу, нормализација односа Београда и Приштине, „политичка стабилизација, владавина права и социоекономска стабилност, као и подршка приступању ЕУ и интеграцији у евроатлантске структуре“.
Правни основ за мисију Кфора остаје Резолуција 1244 Савета безбедности УН, наводе из Бундестага.
Немачка влада је проценила укупне трошкове везане за распоређивање немачких снага у саставу Кфора на приближно 35,7 милиона евра, додаје се у саопштењу.