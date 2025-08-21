Навршило се 27 година од нерасветљене отмице новинара Радио Приштине
На данашњи дан 1998. године на путу Велика Хоча-Зочиште отети су новинари Радија Приштина Ђуро Славуј и Ранко Перенић, и њихова судбина до данас није расветљена, упркос вишегодишњим напорима породица, Републике Србије и српских новинарских удружења.
Новинари су током сукоба на Косову и Метохији као објективни сведоци једног страшног времена били честа мета терористичке „ОВК“, јер циљ је био да се по сваку цену и најбруталнијим средствима спречи да истина о злоделима албанских сепаратиста доспе до домаће и међународне јавности.
Чињеница да је спомен-плоча коју је Удружење новинара Србије поставило у знак сећања на отете колеге више пута вандализована и скрнављена сведочи да на Косову и Метохији не постоји друштвена клима за суочавање са прошлошћу и расветљавање бројних злочина почињених над српским цивилима.
Данас се од стране Приштине на Косову и Метохији пошта не одаје невино страдалима, већ њиховим џелатима, и то је вредносни систем и идеолошка матрица који су у протекле две и по деценије доследно следиле све политичке организације у Приштини, како би од злочинаца начинили хероје.
И ову тужну годишњицу користимо као повод да још једном најодлучније затражимо да се у име истине и човечности стави тачка на систематску кампању заташкавања злочина, јер породице страдалих имају неприкосновено право да знају каква је судбина њихових најмилијих, а истина је и услов да се коначно прекину разне мистификације о терористичкој „ОВК“ и њеним злочиначким методама.