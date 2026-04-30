Нови ванредни избори на КиМ 7. јуна, пето гласање у последњих 16 месеци
Вршилац дужности председника у Приштини Аљбуљена Хаџију је, након састанка са представницима странака, рекла да је одредила 7. јун као датум одржавања ванредних парламентарних избора.
„Као што вам је познато, након неуспеха Скупштине да изабере председника, Скупштина се сматра распуштеном и избори морају бити одржани у року од 45 дана. Јуче сам примила на састанку председника Централне изборне комиције Крешника Радонићија, са којим смо разговарали о изборима. Данас сам завршила састанак са представницима политичких субјеката. Саслушала сам предлоге странака за датум избора. Након процене уставних рокова, организационих потреба изборне комисије и важности учешћа, одлучила сам да ће превремени избори бити одржании 7. јуна“, рекла је Хаџију медијима након састанка са страначким представницима.
Пат позиција на КиМ
Избори се одржавају пошто посланици централне скупштине у Приштини нису упели да изаберу председника до 28. априла, рока који је поставио уставни суд.
Кандидате покрета Самоопредљења за председника нису подржали посланици опозиционих странака.
Решавање нове институционалне кризе на КиМ биће могуће тек након нових избора у јуну.
Биће то чак пето гласање у покрајини у последњих 16 месеци.