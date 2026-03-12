НВО са севера КиМ одбиле учешће на састанку о закону о „странцима“
Организације цивилног друштва са севера Косова и Метохије одлучиле су да не учествују на састанку за информисање који организује министарство унутрашњих послова у Приштини, а поводом примене Закона о странцима и Закона о возилима, и затражиле су одлагање њихове примене.
НВО у саопштењу, поводом најављеног састанка у северном делу Косовске Митровице, одбијају да буду“ саучесници у процесу који није консултативан, већ сведен на пуко информисање о већ донетим одлукама“.
Позив на састанак, упућен само три дана пре пуне примене закона, није позив на дијалог, већ покушај накнадног легитимисања готових одлука које ће директно угрозити основна права хиљада грађана“, наводи се у саопштењу.
Истичу да су се организације цивилног друштва више пута изјасниле о спремности да учествују у правовременим и смисленим консултацијама како би указале на озбиљне последице које ће закони, примењени у тренутном облику, имати по свакодневни живот грађана.
Додају, кажу, и да су понудиле конкретна решења, али да такав процес никада није успостављен.
„Учешће на састанку у оваквим околностима значило би давање легитимитета процесу који није транспарентан и инклузиван. Организације цивилног друштва неће учествовати у процесима који служе као пуко испуњавање форме, док се истовремено уводе закони који у својој суштини продубљују правну несигурност и дискриминацију“, истиче се у саопштењу.
Позивају институције да најпре одложе примену, а затим успоставе стваран, транспарентан и инклузиван процес консултација са локалном заједницом пре неопходних измена ових закона, како би одговарали локалном контексту.
Саопштење су потписали Неw Социал Инитиативе – Нова друштвена иницијатива; Адвоцацy Центер фор Демоцратиц Цултуре; Центер фор Аффирмативе Социал Ацтионс – ЦАСА; НГО Актив; Институте фор Территориал Ецономиц Девелопмент.