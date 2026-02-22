Обијена још једна црква код Приштине
Непознате особе обиле су православну цркву Свете Великомученице Недеље у Горњој Гуштерици у близини Приштине, развалили су врата цркве и из ормара на коме се продају свеће однели су више десетина евра прилога.
Свештеник Владан Вукомановић, пренео је да су две непознате маскиране особе око два сата после поноћи, у суботу, најпре обиле улазна врата цркве, а потом насилно отвориле ормар са свећама и прилозима, да би онда превртале и по осталим деловима цркве, све до олтара и ормара у којем стоји одежда.
„Начињена је мања материјална штета на вратима цркве и однето око 70 евра. Накривили су камеру како не би снимила улаз. На снимку који смо скинули виде се двојица људи са фантомкама на глави“, рекао је јереј Владан Вукомановић, парох доњегуштерички.
Полиција је обавила увиђај.
Ово је друго обијање српских православних цркава у општини Грачаница у близини Приштине за два дана. Непознати починиоци претходно су обили православну цркву Светог Димитрија у суседном селу Добротин и украли кутију у којој се налазио новац од прилога верника.
Провалници су у Добротину обили цркву када у селу није било струје, тако да безбедносне камере нису ништа забележиле.
У Добротину су вандали провалили и у црквени дом пре три године, из којег су однели три хиљаде динара.