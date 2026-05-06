Обијена кућа српске породице у Косову Пољу
У Косову Пољу данас је обијена кућа пензионера Јордана и Слободанке Ристић, једне од ретких преосталих српских породица које су остале да живе у овом граду, саопштила је Канцеларија за КиМ.
Како се наводи у саопштењу, породица Ристић упркос притисцима, није напустила Косово Поље нити продала своје имање, већ су остали да живе окружени Албанцима.
„Када су се данас вратили у своју кућу из посете ћерки, затекли су похаран и испреметан стан, из ког је однето покућство, телевизор, чак су им и славине ишчупане из зида“, наводи се у саопштењу.
Канцеларија за Косово и Метохију наводи да ће помоћи породици Ристић да надокнади штету, јер је ова пљачка удар и на њихову егзистенцију.
„Реч је о новом етнички мотивисаном инциденту у режији Албанаца, а готово да не прође дан да се не забележи нови напад на Србе, посебно јужно од Ибра. Чињеница да овакви напади остају нерасветљени и несанкционисани, само подстиче нове инциденте и екстремисте и показује да не постоји истинска намера Приштине за изградњом одрживог суживота“, саопштила је Канцеларија за КиМ.