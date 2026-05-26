Од колашинских воћњака до европског тржишта
Више од сто година рада, традиције и поверења купаца стоји иза успеха Земљорадничке задруге „Зубин Поток”, једне од најзначајнијих пољопривредних задруга на северу Косова и Метохије. Основана давне 1913. године, задруга је кроз различите историјске околности успела да сачува континуитет производње, а данас је препознатљива по органским производима од воћа и поврћа који стижу и до европског тржишта. Основна делатност задруге обухвата производњу, откуп, складиштење и прераду пољопривредних производа карактеристичних за подручје Ибарског Колашина. Савремена хладњача капацитета 24.000 тона омогућила је развој прерађивачких капацитета и отварање нових радних места, што је од великог значаја за локално становништво. Иако су глобалне кризе, рат у Украјини и нестабилности на Блиском Истоку донели бројне проблеме у транспорту и трговини, задруга је успела да очува стабилност пословања и задржи поверење партнера. „Од настанка до данас ЗЗ ‘Зубин Поток’ бележи константан раст, како у физичком, тако и у финансијском погледу. Задруга тренутно запошљава око 50 радника, док у сезони ангажујемо и до 35 сезонских радника. Потражња за нашим производима стално расте, што је добра прилика и за младе људе да пронађу посао”, истиче директор задруге Раде Утвић. Посебно место међу производима заузима ливадски мед са воћним влакнима, за који је задруга добила и лиценцу из Лондона. Поред њега, купци све више траже сушено воће, органске сокове од 100 одсто цеђеног воћа, као и традиционалне производе припремљене по домаћој рецептури. Сваке године асортиман се проширује новим производима. Тако су на тржиште пласиране печурке у туршији, шарски сир у маслиновом уљу и поврће на ражњићу, затим „царска мешавина” замрзнутог поврћа и паштета од печурака. У припреми је и производња јабуковог сирћета од дивље јабуке, што ће бити још један корак ка ширењу понуде здраве хране. Чак 97 одсто производа задруга извози на страна тржишта. Највише се пласирају у Немачку, Пољску, Швајцарску и земље региона, где су производи из Ибарског Колашина препознати по природном саставу и високом квалитету.
„Није било лако изборити се за место на иностраном тржишту. Понекад су биле потребне и две или три године да производ стекне препознатљивост и сигуран пласман. Данас нам се често дешава да је потражња већа од наших производних могућности”, објашњава Утвић. Поред квалитета самог производа, посебна пажња посвећена је и изгледу амбалаже, како би домаћи производи били конкурентни и на најзахтевнијим тржиштима Европе. Производи се промовишу и на сајмовима пољопривреде и туризма, али и путем сарадње са бројним амбасадама у Београду. Сировине се набављају првенствено од локалних пољопривредника из Ибарског Колашина и других средина на Косову и Метохији, чиме задруга директно подржава развој домаће пољопривреде. Посебно се издваја производња малине, која из године у годину бележи раст.
„Косовско-метохијска земља изузетно је погодна за узгој здравог воћа и поврћа. Управо због тога наши производи имају препознатљив укус и квалитет”, каже Утвић. Да производња испуњава највише стандарде потврђују и сертификати HACCP, ISO и Ceres, као и признање „Етно бренд”, које је задруга добијала неколико последњих година заредом. Осим малопродаје у Зубином Потоку, њихови производи доступни су и у Новом Саду, као и онлајн продаја. Упркос великим капацитетима, руководство задруге већ планира проширење производних погона, јер потражња за органским производима из Ибарског Колашина не престаје да расте. Управо у томе виде потврду да се квалитет, традиција и домаћа производња и даље цене како у Србији, тако и широм Европе. Ј.Цветнић