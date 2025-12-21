Одаловић: Курти не бира средства да кампањом против Срба ојача своју позицију
Окосница кампање Аљбина Куртија је негативан однос према Србима, рекао је гостујући у Јутарњем програму РТС-а Вељко Одаловић, председник Комисије за нестала лица Владе Србије. Одаловић је коментарисао најновије признање Косова, али и манипулације у процесу идентификације несталих која се синхроно спроводи на Косову и у Хрватској.
„Ово је прво кршење тога. Требало би да реагује Европска унија која води тај дијалог и да каже, људи, ово није у реду, ово није у складу са оним што смо се договорили. Али они реагују селективно, као што се селективно односе према Бриселском и Охридском споразуму. Бирају шта им одговара. То говори о једном нефер односу, о покушају понижавања Србије, првенствено од стране бриселске администрације“, рекао је Одаловић додајући да не верује да на Бахамима знају где је Косово, нити у Приштини где су Бахами.
Курти, како каже Одаловић, не бира средства да у овој изборној кампањи ојача своју позицију. Једно од њих је отварање пешачког моста на Ибру и најава нових мостова, подсећа Одаловић додајући и да је Куртијева примедба да српски новинари почну да му постављају питања на албанском језику нечувена, јер су оба језика службена и то по прописима које је донела Приштина.
„Управо на отварању моста за пешаке на Ибру, Аљбин Курти им је рекао да он говори српски, али да је врло важно и да они науче албански. Два службена језика предвиђа тзв. устав. Ја сам био на јавној сцени и 90-их и 80-их. Никада нико од политичара било ког нивоа није рекао ништа слично. Курти је последњи који би смео ово да уради. Можда може неки локални политичар, у Србици, Малишеву, Глововцу, Качанику и да не набрајам даље, негде где можда нису људи довољно упућени, али преводилац је увек ту да тако нешто уреди“, наводи Одаловић.
Поручују да он лично разуме албански, али да га не говори у званичним приликама због прецизности изражавања и да је тако могао да поступи и Курти.
„А онда он каже, ја се служим српским одлично, али ви треба да… Али то је он“, додаје Одаловић.
Све што Курти ради је кампања против Срба
Одаловић сматра да је све што је Курти радио у свом мандату била кампања против Срба и српских институција и да би био изненађен да се ту било шта промени.
„Ако он себи дозволи да води кампању, да узме, да украде један мандат Српској листи на прошлим изборима, да доведе човека којег управо он и његови следбеници поставе за потпредседника Скупштине Косова мимо било којих критеријума и правила која постоје, да он четири пута покушава да Српску листу спречи да учествује на изборима. Шта да очекујемо онда од њега? Он Србе не види ни у институцијама. Да не подсећам на ‘контејнер’ градоначелнике и шта је још урадио на северу, са промилима гласова које је на тим изборима добио. И није мени више проблем он. Мени је највећи проблем то што је међународна заједница све то трпела и трпи и даље“, наводи Одаловић.
Ту недоследност међународне заједнице Одаловић види и најавом укидања казнених мера према администрацији Аљбина Куртија уведених баш због односа према Србима, који се није променио.
Одаловић се осврнуо и на вест о томе да је у околини Ораховца ископано једно тело и послато на Институт за судску медицину у Приштини под сумњом да се ради о особи убијеној током сукоба 1998. или 1999.
„У јуну 1998. године Холбрук је у Јунику био са Тачијем. Тог дана је до тада терористичка организација Ослободилачка војска Косова проглашена ‘ослободилачком војском’ и добила пун легитимитет. После неколико дана, управо у Ораховцу, су се десила прва масовна киднаповања, први нестанци, прва убиства. Цела села су очишћена од Срба“, наводи Одаловић.
„Стицајем околности, мени је Беате Свебер из Међународног комитета Црвеног крста довела монахиње, децу и жене, које су наводно оставили у шуми терористи који су их отели. Али смо мушкарце пронашли у две масовне гробнице, у Малишеву и у Волујаку. Четрдесетак је људи убијено из тих села која су очишћене“, додаје Одаловић.
Случај „Ораховац“
Одаловић каже да су ад хоц тимови Хашког трибунала тражећи доказе за већ подигнуте оптужнице против Милошевића и војног и политичког врха Србије, измеђи осталог претражили све те гробнице. Екшумирали су 4.016 тела, а 2.001 идентификовали. Што говори да много грешака код класичног метода идентификације, најмање 20 одсто, додаје Одаловић.
„Што се мене тиче, ја сам за то да се пронађе свака нестала особа – и Албанац и Србин и сви. Али ми данас присуствујемо једној тиради и приказивању свега овога на један сасвим погрешан начин. Значи, терористичка организација је упала у Ораховац, напала је Ораховац, дошло је до сукоба, страдали су и Срби и Албанци и ја не тврдим да нема ту и злочина. Али то је питање којим треба да се баве они који то раде. Најелементарнија ствар је било да обавесте нас, пошто је то радна група“, каже Одаловић подсећајући да је у ту сврху формиран Аналитички тим Црвеног крста у ком су и Срби и Албанци, а на челу је представник Међународне заједнице.
„Ми сарађујемо и даље. Али то је једносмерна сарадња. Ми смо 45 дана били на локацији Кожље по захтеву Приштине. Претраживали смо једну депонију. Само смо се сада зауставили, јер су временски услови такви, 25 метара смо ми ушли у дубину ђубришта тражећи ту потенцијалну тачку на коју Приштина указује. Ми смо претражили Пазарску бању. Ми смо повели Приштину у Штавље да покаже локацију на којој су инсистирали као новој локацији“, додаје.
Поручује да немамо ниједан проблем у ономе што су наше обавезе и када су у питању захтеви и Приштине.
„Али, нас нема у Приштини нигде. Нема нас. Ни на једној провери локације, ни на једној екшумацији, нигде. Једноставно, Приштина неће да сарађује са нама“, истиче Одаловић.
„Видећемо, у јануару месецу је најављено да ће та заједничка комисија бити формирана, која проистиче из усклађене декларације председника Вучића и Куртија, која је добра база да добијемо неку јачу подршку да Европска унија, односно њена комисија, стане и пружи нам додатну подршку у овом процесу у којем смо очигледно у застоју. Јер, ипак се још 1.574 особе се воде као нестале. То је огроман број“, наводи Одаловић.
Осовина Загреб–Приштина против Београда у случају несталих
Вељко Одаловић је у Јутарњем програму РТС-а оценио да се питање несталих лица злоупотребљава у политичке сврхе, уз оптужбе које долазе из Загреба и Приштине, иако Србија континуирано позива на заједничку проверу свих локација и пуну сарадњу.
Он је истакао да су представници приштинске стране већ били на појединим локацијама, као и да су заједничка тела и извештаји, укључујући и оне достављене преко Међународног комитета Црвеног крста, постојали, али да Србија у последњих неколико година није ни обавештавана нити позивана да учествује у активностима у Хрватској.
„Загреб нама у кампањи коју води помиње нестала лица. Имали су три захтева на које смо их више пута звали да дођу да проверимо заједно. Ми смо све припремили. И речни ток код Смедерева, до Кладова и Кудељару. Код Сремских Карловаца има једна локација и тако даље. Значи, ми их позивамо, они неће, јер ако дођу, онда не могу да причају ово што причају. А друго, захтев за достављањем архива је легитиман захтев и Приштине и Загреба, али је легитиман захтев и наш. Злочини су се десили у Хрватској, у Босни и Херцеговини и на простору Косова и Метохије“, каже Одаловић.
У мртвачницама у Загребу и Осијеку, како је навео, пронађено је више од 900 тела, од чега је најмање 400 српских. Подсетио је да је заједничким радом решено преко 2.000 случајева у Хрватској и око 1.900 на Косову, што показује да сарадња даје резултате.
Одаловић је нагласио да је решавање питања несталих пре свега хуманитарно и цивилизацијско питање, од кључне важности за породице, а не средство за политичке кампање. Поручио је да Србија има институционалну подршку и спремност за наставак сарадње и позвао све стране да се врате заједничком процесу, јер нерешена судбина несталих продубљује незадовољство породица и додатно оптерећује односе у региону.