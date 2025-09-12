Одузимају нам и ово мало што смо направили
У Грачаници преузет објекат ЈП Пошта Србије од стране косовских институција
У пратњи полиције, припадници Централног инспектората за надзор тржишта и Поште Косова преузели су објекат ЈП Пошта Србије у Грачаници.
Подсетимо, ЈП Пошта Србије на Косову и Метохији не функционише од јануара текуће године јер су им косовске институције , због сумње да су радили без дозволе и да нису регистровани у надлежним институцијама, затвориле све експозитуре.
ВД директор ЈП Пошта Србије на КиМ Иван Милојевић казао је у Грачаници да је ово предузеће и званично узурпирано. Према његовим речима, на захтев Министарства трговине, индустрије и предузетништва и Поште Косова средином јула на незаконит начин промењен је власник у косовском катастру, где је Пошта Србије била уписана као Пошта Грачанице.
-Данас нам нису дали ни напомену да напишемо у записнику, да изнесемо истините тврдње за које имамо доказ, а то је да смо ову Пошту сами градили од 2004. године па надаље. Да је ту постојала стара пошта од свега 30 квадрата, а ово данас што видите, била је централна пошта Србије на Косову и Метохији, и данас се одузима. Направили су они правно покриће за тај процес који су данас завршили, а започели су га привременим затварањем. Требало им је само време како би набавили све папире. То није случај само у Грачаници, то се дешава у Штрпцу, Лепосавићу и свуда на Косову, рекао је Милојевић и додао:
Ми, Срби са Косова и Метохије, истерани смо из градова и са својом поштом радили смо 25 година по селима, приватним кућама, и ово мало што смо направили данас нам одузимају. Зграде, некадашње заједничке поште су остале у градовима искључиво њима. И то није доста. Сада морају да дођу овде, пред изборе, да вероватно распишу конкурс и да још више поделе, збуне и уплаше српски народ. Моја порука је да ћемо се борити свим правним средствима да докажемо ово на суду, али знате како је, када те кадија тужи и суди.
М.Ч.