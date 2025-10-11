11/10/2025
Османи овластила Куртија да формира нову владу у Приштини

Председница у Приштини Вјоса Османи овластила је Аљбина Куртија да формира нову владу на централном нивоу.

Одлука је донета на састанку Османијеве и Куртија, након званичног предлога покрета Самоопредељење, који је освојио највећи број места у Скупштини на основу резултата избора одржаних 9. фебруара ове године.

Носилац мандата за формирање Владе дужан је да Скупштини поднесе састав и програм Владе на усвајање најкасније у року од петнаест дана од дана доношења указа, наводи се у саопштењу из кабинета Вјосе Османи.

 

