Отворена изложба „Нити државности“; Вучић: Нематеријално наслеђе је жива снага Србије
У Палати Србија је отворена изложбена поставка елемената уписаних у Национални регистар нематеријалних културних добара „Нити државности“, а отварању присуствује председник Србије Александар Вучић. „Поставка нас подсећа да државност није само у институцијама, законима и границама, већ и у ономе што увек траје више од сваке политичке епохе“, изјавио је Вучић.
Александар Вучић, на Инстаграм налогу будуцностсрбијеав, написао је да му је велико задовољство што отварају изложбу „Нити државности“ јер је то нит која, каже, спаја руке наших мајки и бака са стрпљењем ткаља и сјајем веза, који повезује прошлост и будућност.
„Нематеријално наслеђе је жива снага Србије. Данас, када свет тражи аутентичност, Србија има шта да понуди. Драге даме, ви које сте чувари памћења, сваки бод, свака шара и тканина коју сте донели овде, у срце државе, сведочи да је Србија најснажнија онда када не заборавља ко је. Ви сте доказ да традиција није терет прошлости, већ темељ наше будућности“, истакао је Вучић.
Председник је захвалио Удружењу Етно мрежа и британском амбасадору у Србији Фергусону на подршци и пријатељству које је показао кроз овај пројекат јер, истиче, културна дипломатија није само у речима, већ у детаљима и нитима које спајају народе.
Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да се изложбом „Нити државности“ показује да је нематеријално наслеђе жива снага Србије и додао да та поставка подсећа да државност није само у институцијама, законима и границама, већ у ономе што увек траје више од сваке политичке епохе, а то је управо нематеријално наслеђе.
Вучић је, на отварању изложбе нематеријалног наслеђа „Нити државности“ у Палати Србија, подсетио да је некадашња британска премијерка Маргарет Тачер рекла „ако желиш да се о нечему говори, питај мушкарца, а ако желиш да нешто буде урађено, питај жену“, док стара српска пословица каже „кућа не лежи на земљи, него на жени“.
„Велико ми је задовољство што данас у Палати Србије отварамо изложбу ‘Нити државности’. Ова поставка нас подсећа да државност није само у институцијама, законима и границама, већ ономе што увек траје више од сваке политичке епохе. То је она нит која спаја руке наших мајки и бака са стрпљењем ткаља и златним сјајем веза који повезује прошлост и будућност“, рекао је Вучић.
Додао је да се овом изложбом показује да је нематеријално наслеђе жива снага Србије.
„Пиротско, стапарско и сјеничко-пештерско ћилимарство, косовски и влашки вез, змијански вез, бездански дамас, књажевачке чарапе и текеришки пешкири су прича о идентитету, о истрајности, о љубави према својим коренима и отаџбини“, нагласио је председник.
Посебно је захвалио Удружењу „Етно мрежа“ на томе што више од две деценије ради на очувању традиције и економском оснаживању жена широм Србије.
Вучић је навео да је срећан што сваки пут, кад постоји неки проблем, помогне онолико колико може да то учини јер, како је рекао, у том њоховом послу види велики посао и важну ствар за Србију.
Додао је да није срећан што не види све председнике општина заједно са представницима Етно мреже на отварању изложбе.
„Неке сам видео и они ће своју помоћ да побољшају и увећају, а верујем да ће то да ураде и они који данас овде нису присутни“, рекао је Вучић.
Нагалсио је да данас, када сви траже аутентичност, Србија има шта да понуди.
Вучић је додао да су српске рукотворине красиле међународне изложбе од Дубаија до Шангаја, као и да су истовремено постале протоколарни поклони наше државе.
„Више стотина поклона онога што сте ви направили, ја сам дао представницима страних држава и био срећан што могу тако оригиналним поклонима да се похвалим и што на такав начин можемо Србију да представљамо. Ти поклони унесу сведочанство да смо народ који поштује своје наслеђе и уме да га представи савременом свету. И зато је важно да и ову изложбу отварамо у присуству дипломатског кора и представника Велике Британије, али и представника Европске уније и земаља Европске уније“, рекао је Вучић.
Наводећи да културна дипломатија није само у великим речима, Вучић је казао да је она у малим, пажљиво израђеним детаљима, у нити која спаја народе.
Захвалио је британском амбасадору у Србији на подршци и пријатељству које је показао и кроз пројекте Етно мреже.
„Ви који сте чувари памћења, сваки бод, свака шара, свака тканина коју сте донели овде у срце државе сведочи да је Србија најснажнија онда када не заборавља. Ви сте доказ да традиција није терет прошлости, већ темељ наше будућности. Наша обавеза као државе јесте да наставимо да подржавамо очување нематеријално-културног наслеђа да јачамо женско предузетништво и да младима преносимо знање које не сме да се изгуби“, рекао је Вучић.
Како је додао, само тако ће се осигурати да нити које су нас довеле до овде остану чврсте и за генерације које долазе.
Вучић је навео и да су подаци које је добио јуче, а који се тичу заната, рада у производњи, а пре свега се односе на младу генерацију, веома поражавајући и не лаки, не једноставни за нас.
„Зато сваки ваш допринос нам значи много и помаже даљем напретку Србије. Наша државотворност и наша државност почивају на нашој култури. У азбуци коју пишемо, у ћилиму које ткамо, у песми које певамо и у вредностима које преносимо нашој деци. Зато је она у сваком од нас. Са поносом проглашавам изложбу ‘Нити државности’ отвореном“, казао је председник Србије.
Вучић је навео да је више од хиљаду жена и мањи део мушкараца из 50 општина прошло обуке, радионице, да су набављени разбоји, алати, покренути радови и додао да иза свих тих ставки стоји Етно мрежа.
Српски ћилими, ћирилични документи и вунене чарапе
Вучић је претходно посетио је изложбену поставку са председницом Етно мреже Виолетом Јовановић, која му је представила неке од изложених експоната, међу којима су српски ћилими, средњовековни ћирилични документи, минијатуре у везу и појасеви са народних ношњи.
Јовановићева је председнику представила и производе настале техником пустовања, вунене чарапе, као и пиротске ћилиме, за које је навела да су кандидати за упис на Унескову листу светске баштине.
Истакла је да су приказани радови различитих етничких група које живе у Србији, укључујући Мађаре, Русине и Влахе.
Изложбу је организовало национално удружење произвођача рукотворина Етно мрежа, у сарадњи са Амбасадом Велике Британије у Београду, под покровитељством председника Републике.
Отварању изложбе присуствују и амбасадор Велике Британије Едвард Фергусон, амбасадор Италије Лука Гори, амбасадорка Швајцарске Ане Лугон-Мулен, генерални директор Ер Србије Јиржи Марек, председници општина и друге званице.
Изложба „Нити државности“ представља поставку елемената нематеријалне културне баштине уписаних у Национални регистар нематеријалних културних добара Србије.
Кроз изложбу се представљају вредности, обичаји и елементи препознати као важни за културну традицију и идентитет Србије, посебно у контексту државности и националне баштине.