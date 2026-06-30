Пашалић упознао међународне институције са догађајима на Газиместану за Видовдан
Заштитник грађана Зоран Пашалић упутио је писмо на 106 адреса међународних институција и организација које се баве заштитом људских права, у којем их је упознао са догађајима који су се одиграли 28. јуна 2026. године, на Видовдан, на Газиместану.
Повод за обраћање представљају наводи и докази које је Заштитник грађана примио од лица која су присуствовала обележавању Видовдана, а која су указала да су том приликом била изложена тортури, вређању, узнемиравању и другом непримереном поступању, саопштио је Заштитник грађана.
У обраћању међународним институцијама посебно је указано на историјски и културни значај Газиместана као места од изузетног значаја за српски народ, као и на околности под којима је дошло до вређања и непримереног поступања према учесницима током овогодишњег обележавања Видовдана.
Циљ обраћања је да релевантне међународне институције буду благовремено и потпуно информисане о наведеним догађајима, као и да, у складу са својим мандатом, сагледају достављене информације и предузму активности које сматрају примереним у области заштите људских права, наводи се у саопштењу.
Тзв. косовска полиција ухапсила је у недељу на Видовдан, на Газиместану 36 особа српске националности, међу којима и једно малолетно лице које су након саслушања ослободили.
Срби, који су јуче изведени пред судију за прекршаје у Приштини, изјаснили су се да нису криви, а пресуда ће бити изречена 1. јула.