Патријарх писао Путину, Трампу и папи: Зауставити примену закона о странцима на КиМ
Патријарх српски Порфирије упутио је писмо папи Лаву XИВ, председнику Русије Владимиру Путину и председнику САД Доналду Трампу, као и важним европским и светским државницима, позивајући их да употребе свој ауторитет како би власти у Приштини обуставиле примену крајње дискриминаторног закона о странцима.
Патријарх Порфирије је упозорио да применом овог закона не би био доведен у питање само рад Универзитета у Косовској Митровици, основних и средњих школа које српски ђаци похађају по програмима своје државе, као и рад целокупног здравственог система у коме се медицински збрињавају Срби са Косова и Метохије, него и опстанак српског народа и православних светиња.
„Применом овог закона Срби би изгубили могућност да се школују и лече, а запослени у просвети и здравству би изгубили посао, што би довело до још масовнијег, ако не и коначног, одласка православних Срба са ове вековне хришћанске земље, на којој, све до данас, постоји око 1.300 православних цркава, манастира и других, раније уништаваних, хришћанских светиња“, истакао је патријарх.
Подсетио је светске државнике на то да нигде другде у Европи, упркос раније поменутим разарањима, не постоји на једном месту толика концентрација хришћанских светиња, од којих су четири на Унесковој листи светске баштине у опасности.
Патријарх Порфирије је истакао да Српска православна црква истрајава на тражењу мирног решења и да од српских власти очекује да ураде све што је могуће да се пронађе компромисно решење.
„Људски животи су највећа светиња и дужни смо да их чувамо“, нагласио је патријарх.