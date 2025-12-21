Пелегрини посетио словачки контингент Кфора: Повратак наших војника на Косово исправна одлука
Председник Словачке Петер Пелегрини посетио је словачке војнике у саставу Кфора на Косову, којим је захвалио на узорној служби и професионалном раду и поручио да је Словачка део важне мисије у региону који је обележен тензијама и несигурношћу.
Пелегрини, који је у посету словачком контингенту допутовао заједно са министром одбране Словачке Робертом Калињаком, у обраћању војницима, рекао је да подржава одлуку Владе о повратку словачких војника на Косово.Он је нагласио да је Словачка део важне мисије у региону обележеном напетошћу и неизвесношћу и захвалио војницима што су одлучили да служе ван територије Словачке.
Калињак је изразио жаљење што је Словачка пре 15 година повукла своје војнике из Кфора и нагласио да су словачки војници стекли добар углед у тој мисији и тиме чине добро својој земљи.
Током посете, председник Словачке се уписао у књигу гостију Кфора и у хронику словачког контингента, а такође је упалио четврту свећу на адвентском венцу.
Породице војника су такође присуствовале посети словачком контингенту Кфора.
Пелегрини је војницима пожелео да данашњи дан проведу у друштву оних које воле – својих породица.
„Веома ми је драго што су на традиционалном предбожићном сусрету са словачким војницима, који су на мисији у иностранству, данас са мном допутовале и њихове породице. Управо у периоду Божића раздвојеност од најближих најтеже пада. Још више ме обрадовала радост коју сам видео у очима чланова породица и војника када су срели своју децу, партнере или родитеље. Симболично, на четврту адвентску недељу, успели смо да у базу на Косову донесемо и мало празничне атмосфере. Мирну четврту адвентску недељу желим целом словачком народу. Желим да што више од вас проведе овај дан у друштву оних које волите – то је оно што заиста значи“, написао је председник Словачке у објави на Фејсбуку.
Пелегрини је посетио и споменик погинулим словачким војницима, одајући почаст онима који су 2006. године страдали у авионској несрећи код мађарског села Хејце, враћајући се из мисије на Косову.
Командант Кфора генерал-мајор Озкан Улуташ је представио извештај словачком председнику о безбедносној ситуацији на Косову и о напорима Кфора.
Како се наводи у саопштењу Кфора, Улуташ је истакао чврсту посвећеност Нато мисије доприносу трајној безбедности широм Косова и похвалио допринос Словачке у напорима Кфора и очувању регионалне стабилности.
Иначе словачки војници вратили су се у састав Кфора у мају и тренутно је у мисији Кфор ангажовано 42 словачка војника.
Словачки војници били су део Кфора од 1999. до 2010. и у том периоду је на Косову службовало укупно 2.004 припадника словачке војске.
Кфор тренутно броји 4.741 војника из 33 земље, а од земаља које не признају Косово у Кфору учествују, поред Словачке, Грчка и Румунија, као и Јерменија и Молдавија.
Председник Словачке, после боравка у Приштини, допутоваће ће у званичну посету Србији, где че се састати са председником Србије Александром Вучићем, председницом Народне скупштине Аном Брнабић и председником владе Ђуром Мацутом, најавила је служба за сарадњу са медијима председника Србије.
Разговори ће се односити на развој билатералних односа, процес интеграције земаља Западног Балкана у ЕУ и актуелне геополитичке изазове, пренели су словачки медији.