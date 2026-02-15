ПЕТКОВИЋ ЧЕСТИТАО ДАН ДРЖАВНОСТИ СРБИМА НА КИМ: „КОСОВО И МЕТОХИЈУ ЧУВАМО КАО САСТАВНИ ДЕО НАШЕ ЗЕМЉЕ“
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петровић упутио је српском народу на Косову и Метохији и свим грађанима Србије честитку поводом Дана државности у којој је поручио да је симболика Сретења у нашем народу неодвојива од косовске етике.
„Српском народу и свим грађанима Србије на Косову и Метохиіи честитам Дан државности, да остану привржени и верни својој држави, и да на овај велики празник учврсте веру у себе, своју отаџбину и наш заједнички напор да Косово и Метохију чувамо као саставни део наше земље и као наше истинско национално ишодиште. Симболика Сретења је у нашем народу неодвојива од косовске етике и идеје да Србија без Косова и Метохије не може имати чврсте државотворне темеље, а Срби национални идентитет и самосвест.
Први српски устанак, као државотворни покрет, не би био могвћ без сећања на средњовековни српску државност, а наше слободољубље је кроз читаву нововековну историју Србије увек на себи носило косовски печат.
Сретење је дан када одајемо почаст прецима и њиховим националним подвизима, али и дан када се заветујемо потомцима и консолидујемо у намери и жељи да им оставимо уређену, снажну и модерну државу, засновану на темељима првог српског Устава из 1835. голине.
Зато Србија, улажући протеклих година на Косову и Метохиіи више средстава него што је икада у модерној историји чинила, не улаже само у свој народ у јужној покрајини, већ снажи и темеље читаве државне грађевине коју остављамо нашој деци.
Србија ће правично и праведно прегнуће за очување државе и српског идентитета, који је неодвојив од косовске етике, одлучно водити и у будућности,јер управо нам она даје снагу да наставимо да се развијамо и растемо уз јасну политичку и националну самосвест“, стоји у честитки објављеној на инстаграм профилу директора Канцеларије за Косово и Метохију Петра Петковића.