Петковић: Дијалог у Бриселу одавно постао место где Приштина само симулира преговоре
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић изјавио је да је дијалог у Бриселу постао место где Приштина одавно само симулира преговоре, јер представнике Привремених институција самоуправе, договор и трагање за компримисним решењем – не интересује.
Петар Петковић је у интервјуу за Вечерње новости рекао да ако Приштина пуних 12 година одбија да испуни своју главну обавезу – формирање Заједнице српских општина, јасно је да приштински режим није спреман да испуни преузете обавезе из дијалога.
„То је посебно изражено од доласка Куртија на власт, који је исказао отворено непријатељство према дијалогу и процесу нормализације наших односа. Додатно, у тој својој шовинистичкој политици мржње, Курти је отишао и корак даље када су у питању Срби. Противправним затварањем српских институција, прогоном српског становништва, као и широким спектром институционалног насиља, српски народ се под Куртијевим режимом нашао у никад горој животној ситуацији. Зато оснивања ЗСО није само ствар преузетих обавеза, већ и питање опстанка Срба на Косову и Метохији“, рекао је Петковић.
„Борба за Косово и Метохију није трка на 100 метара, већ маратон“
Према његовим речима, иако се суочавамо са озбиљним проблемима и изазовима по питању наше јужне покрајине, као држава и народ морамо да се наоружамо стрпљењем, будући да не постоји пречица до оног компромисног решења које би било у складу са нашим националним интересима.
„Наша борба за Косово и Метохију није трка на 100 метара, већ маратон. Да бисте у таквој трци могли да уопште размишљате о успеху, потребна је несаломива унутрашња мотивација и спремност. То не значи да заступам идеју да питање Косова и Метохије треба да оставимо на решавање нашим унуцима. Напротив. Верујем да је дужност наше генерације да то питање реши, и надам се да ће комбинацијом наше сопствене решености и неких другачијих геополитичких околности то и бити могуће у догледној будућности“, рекао је Петковић.
На питање да ли је постизање праведног и компромисног решења за КиМ уопште могуће без повратка овог питања у међународни оквир, уз водећу улогу СБ УН, Петковић каже да је измештање дијалога из оквира Уједињених нација на европски терен последица низа лоших околности, али и погрешних одлука „са далекосежним последицама некадашње ДОС-овске власти“.
„ЕУ је међународна политичка инстанца која би по питању статуса КиМ морала да буде неутрална, будући да пет држава чланица ЕУ не признаје тзв Косово, али у стварности ЕУ се често понаша другачије. Подсетићу да су 22 државе чланице ЕУ нажалост признале једнострано проглашену независност тзв. Косова, док у УН имамо већину непризнавача у Генералној скупштини, као и две сталне чланице Савета безбедности са правом вета које подржавају Србију у борби за заштиту територијалног интегритета и суверенитета“, рекао је Петковић.
Према његовим речима, српска позиција данас је захваљујући председнику Александру Вучићу, још боља у оквиру Генералне скупштине УН, с обзиром на то да је 28 држава чланица ове кровне светске организације повукло признање.
„Преговоре од 2011. године Београд води уз посредство ЕУ, али многи други у свету желе да се питају када је реч о Косову и Метохији и та чињеница ће морати да се узме у обзир ако у неком тренутку буде постојала шанса за постизање некаквог свеобухватног решења у складу са Резолуцијом 1244 СБУН“, подсетио је Петковић.
„Победа Српске листе од пресудног значаја за опстанак Срба“
Упитан да прокоментарише то што предизборна кампања за локалне изборе у покрајини није ни почела, а да се Срби и њихови политички прредставници суочавају са правним и институционалним насиљем – покушаји забране СЛ, манипулација бирачким одборима и бирачким списковима са циљем албанизације српских средина и шта је циљ ових потеза Куртијеве владе, Петковић подсећа да је у суботу званично почела изборна кампања за локалне изборе на Косову и Метохији, да је Српска листа симболично означила почетак кампање пуштањем дигиталног сата који откуцава време до смене „Куртијевих гаулајтера“ у српским општинама на северу КиМ.
„Победа Српске листе у свих 10 српских општина од пресудног је значаја за опстанак Срба и то добро разуме наш народ који зна да само градоначелници Српске листе могу да осигурају опстанак и даљи развој. Да би се наставило са свим важним пројектима у интересу српског народа, важно је да покажемо пуно јединство и слогу исказану у снажној и убедљивој победи Српске листе. То што је Курти на све начине покушао да угаси Српску листу показује ко се једино искрено и свим срцем бори да интересе српског народа. Зато свом снагом званични Београд пружа подршку Српској листи на предстојећим изборима, као једином легитимном представнику српског народа на КиМ. Српска листа је показала изузетну политичку борбеност, а тест времена је потврдио пуну лојалност Српске листе српском народу и његовим интересима и вредностима. Књига би могла бити написана о свим покушајима Куртија да науди Српској листи. Зато моја порука српском народу је да се чврсто вежу за Српску листу која је попут политичког храста којег ни ветрови ни олује не могу померити“, рекао је Петковић.
Каже и да је циљ свих ових Куртијевих напада протеривање Срба или њихово потчињавање Приштини, као и да је Курти развио комплекс ниже вредности због тога што током рата 1998. и 1999. године није био у могућности да се оружјем бори против Србије и српског народа и да зато има сталну потребу да се доказује као правоверни борац за тзв независно „Косово“, и да му је опсесивна амбиција заокруживање албанског сепаратистичкогпројекта на Косову и Метохији.
„То је у извесном смислу политика континуитета, али средства којима се Курти служи указују да је пред нама веома опасна комбинација континуиране идеологије мржње и читавог низа личних патолошких мотивација“, рекао је он.
„Са Куртијем на власти у Приштини нема никаквих гаранција“
Коментаришући да ли ће Срби имати чврсте гаранције да несметано учествују у предизборном процесу, Петковић каже да са Куртијем на власти у Приштини нема никаквих гаранција, јер он годинама доследно ради на рушењу политичких права и капацитета српског народа на Косову и Метохији, и да не треба очекивати да ће у будућности поступати другачије, посебно не у тренутку када се бори за политички опстанак.
„Српска листа је спремно ушла у кампању и победоносно корача ка изборном дану, поред свих проблема са којима се суочава од стране Куртијевог режима“, рекао је Петковић.
О узурпацији српских предузећа на КиМ
Упитан да ли се узурпација предузећа на КиМ у српском систему може зауставити он каже да је то питање са којим се суочавамо од 2000. године и да као држава, заједно са нашим представницима на терену, чинимо све да помогнемо нашем народу којем је једностраним и противправним потезима Приштине ускраћено право на рад, уз бројна друга права.
„Ниједан радник није нити ће остати без својих принадлежности које исплаћује држава Србија и она се у дан исплаћују. Такође, 5.000 наших социјално најугроженијих незапослених Срба са Косова и Метохије већ добија сваког месеца финансијску помоћ државе Србије у износу од 20.000 динара, а од октобра још 5.000 људи биће обухваћено овим програмом. То су конкретне, опипљиве мере и подршка нашем народу да остане и опстане на својим вековним огњиштима. Само у здравству смо отворили више од 1.500 радних места за неколико година, као и у другим областима где је то могуће и наставићемо са пакетима финансијске помоћи и новим радним местима и убудуће“, рекао је Петковић.
Према његовим речима, политичка ситуација је таква да једино међународна заједница, односно државе које имају највећи утицај у Приштини, могу да зауставе „Куртијево дивљање“.
„Са друге стране, захваљујући председнику Вучићу и економској стабилности државе Србије, ми смо у могућности да помогнемо нашем народу више неко икад раније и зато данас имамо највеће финансијске мере подршке“, рекао је он.
Петковић је рекао и да је нашем региону потребно више сарадње и јачања поверења како би у економском и сваком другом смислу могао да се нада смањењу раскорака који постоји између нас и развијенијих делова Европе.
„То нису пуке фразе, јер и председник Александар Вучић и Влада Србије су на сасвим конкретне начине радили на јачању регионалне сарадње. Ипак, сведоци смо својеврсног апсурда да на политику Србије која позива на регионалну сарадњу, неки у региону реагују као да је реч о позиву на узбуну, док још већу панику изгледа изазива када Србија изађе из наметнуте улоге ‘негативца’. У таквој ситуацији се одређени фактори сете Косова и Метохије, као меког трбуха у који нас је потребно ударити како бисмо умањили своје амбиције за развој и напредак“, рекао је он.
Појашњава да опасно и противправно наоружавање Приштине и прављење чудних регионалних војних савеза не може да се тумачи другачије него као претња Србији и српском народу.
„То свакако није лагодна ситуација, али то ће нам свакако послужити као позив на снажнију унутрашњу кохезију и још упорнији рад на изградњи напредне и просперитетне Србије. Део тог напретка Србија ће приказати и за који дан на величанственој војној паради 20. септембра у Београду“, нагласио је директор Канцеларије за КиМ.