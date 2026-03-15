ПЕТКОВИЋ: ДОШЛИ СМО ДО РЕШЕЊА, СРБИ НЕЋЕ БИТИ СТРАНЦИ У СВОЈИМ ДОМОВИМА И ИНСТИТУЦИЈАМА
Директор Канцеларије за КиМ Петар Петковић изјавио је данас да смо дошли до решења које ће омогућити несметан и нормалан рад и функционисање српских образовних и здравствених институција на КиМ и истакао да смо спречили катастрофу, избегли најгори могући и најцрњи сценарио затварања и гашења тих српских институција на КиМ, што је био главни циљ Приштине и примене тзв. закона о странцима.
„Желим да се обратим српском народу на КиМ и сазвао сам ванредну конференцију како бих саопштио да смо дошли до решења које ће омогућити несметан и нормалан рад и функционисање српских здравствених и образовних институција на КиМ. На решењу смо данима и недељама радили са ЕУ и овог пута желим да похвалим ангажман (Петера) Соренсена и ЕУ по овом питању“, рекао је Петковић на ванредној конференцији за медије у Влади Србије.
Навео је да су о свему све време били у контакту и разговарали са Србима на терену и са нашим запосленима у инстутицијама, са ректором, деканима и директорима болница.
„Разговарали са представницима Српске православне цркве, јер ово питање није нити административно, нити техничко, већ пре свега питање опстанка Срба на Косову и Метохији. Избегли смо најгори могући и најцрњи сценарио затварања и гашења српских институција на Косову и Метохији, јер је то био главни циљ примене такозваног закона о странцима, који је након 13 година Курти одлучио да примени“, рекао је Петковић.
Исткао је да је заустављено затварање српских институција и да је то оно што је најзначајније.
„Дакле, да наши људи могу да наставе да студирају, да уче, да се лече и да одлазе на своје послове. Сачували смо Клиничко-болнички центар у Косовској Митровици, здравствене центре у Грачаници, Пасјану, све домове здравља, све амбуланте. Сачували смо и све предшколске установе, основне и средње школе, универзитет са десет факултета и академијом“, истакао је Петковић.
Како је рекао, све је то веома важна и добра вест за српски народ на Косову и Метохији.
Посебно је нагласио да се у овом решењу не ради ни о каквој интеграцији српских образовних и здравствених институција у тзв. косовски систем и да наши људи настављају да раде у српским институцијама на КиМ.
„Сви могу сада с правом да одахну на Косову и Метохији, јер врло добро знам са колико стрепње су сви очекивали понедељак. А сада могу свима да саопштим да је понедељак, 16. март обичан радни дан и сви онда у школе, на посао, јер наше институције ће наставити, као и до сада, снажно и одговорно да воде бригу о нашим људима на Косову и Метохији. Изборили смо се да наша деца могу да уче, лекари да лече, студенти да наставе да студирају“, рекао је Петковић.
Указао је да би око 20.000 људи директно било погођено тзв. законом о странцима.
Петковић: Решење не значи интеграцију српских институција у приштински систем
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић изјавио је данас да решење у вези примене закона о странцима приштинских привремених институција не значи интеграцију српских институција у приштинске и истакао да ће Срби на КиМ моћи да раде у институцијама у којима је послодавац Република Србија, као и да ово решење не имплицира било какво признање независности тзв. Косова.
„Градоначелници 10 српских општина саставиће листу свих запослених у српским образовним институцијама, укључујући студенте, али и здравственим институцијама, и на основу те листе се даје радно и боравишно право запосленима у тим институцијама. Нико неће моћи да прекида рад, да упада, већ ће српски народ моћи слободно да ради у нашим институцијама“, казао је Петковић на ванредној конференцији за медије.
Како је додао, та листа ће бити обнављања на сваких 12 месеци и на њој ће бити само лични подаци.
„Не постоји безбедносни ризик јер све те податке тзв. косовска полиција има већ на административном прелазу. Овим решењем се не ради ни о каквој интеграцији у некакав приштински систем, апсолутно о томе није реч, већ о проналаску начина како би сачували статус наших институција и како би наставиле да раде. Послодавац је и даље Република Србија, наши људи настављају да раде у српским институцијама“, нагласио је Петковић.
Истакао је и да ово решење није никакав акт Србије који би водио признању независности.
„То се неће догодити док је председник Александар Вучић“, казао је Петковић и додао да су се изборили у готово немогућим условима да обезбеде опстанак српског народа на КиМ.
Петковић је рекао да решење није идеално, али да и не може да буде с обзиром на ситуацију у Приштини, где је могуће да ће за месец дана опет бити избори.
Нагласио је да се Србија изборила да српска деца могу да уче, лекари да лече, студенти да наставе да студирају.
„Око 20.000 људи би било директно погођено законом о странцима који је Курти решио да примени после 13 година, јер подразумева одређене боравишне дозволе које не би могли да добију запослени који живе у централној Србији, а раде на КиМ јер тзв. косовска полиција не би дозволила и прихватила документе које би ти појединци предавали на шалтеру. Овом идејом Курти је желео да удари на наше институције“, истакао је Петковић.
Како је додао, све је то заустављено и омогућено да 20.000 људи могу несметано да раде, уче и да се лече, као и да ће 17.500 деце моћи да настави да уче и раде.
„Свим српским житељима на КиМ смо омогућили овим решењем да по олакшаној процедури изваде неопходна приштинска документа која су ти људи годинама потраживали. Око 7.000 људи би било погођено законом о странцима јер их толико нема документа, а живе на КиМ, посебно би биле погођене многе мајке у српским породицама, које су се удале, родиле децу на КиМ, а из централне Србије су и не могу да добију та приштинска документа“, нагласио је директор владине Канцеларије за КиМ.
Како је рекао, 37,7 одсто захтева за та документа је одбијено или им никада није одговорено на њих.
Истакао је да Срби неће бити странци у својим домовима и институцијама у којима раде и додао да је важна вест и то што ће се брзо пронаћи решење и за српске регистарске таблице, како за приватна возила, тако и за возила хитне помоћи.
Петковић је нагласио да примена овог закона директно угрозила, већ у првој недељи, више од 10.000 људи.
Захвалио је и патријарху Порфирију што је послао писмо америчком и руском председнику и папи, у којем је указао на проблеме са којима би се Срби на КиМ суочили без овог решења, а због закона о странцима.