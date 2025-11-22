Петковић: Никада, без обзира на притиске, нећемо одустати од сарадње са Кином
У наставку посете Народној Републици Кини, др Петар Петковић, члан Председништва СНС и директор Канцеларије за Косово и Метохију Владе Републике Србије, заједно са осталим члановима делегације, састао се данас у Шиђаџуангу са замеником секретара Комунистичке партије Кине у провинцији Хебеј, Лујини Вангом.
Петковић је у име страначке делегације СНС поздравио домаћине и истакао да снажни билатерални односи Србије и Кине морају бити праћени и дубоком партијском сарадњом између СНС и КПК.
Управо зато, како је нагласио, неопходно је додатно јачање међусобне подршке и размене искустава у оквиру партијских организација, наводи се у саопштењу.
Други део посете делегације биће посвећен разговорима са лидерима још две кинеске провинције, јер је сарадња на локалном нивоу од кључног значаја за додатно разумевање начина функционисања КПК и примену најбољих пракси у раду СНС, за добробит народа и јачање српске државе.
Посебно је истакнута већ изграђена и успешна сарадња између провинције Хебеј и градова у Србији. Хебеј је, како је наглашено, једна од најпознатијих и најпопуларнијих кинеских провинција у нашој земљи, пре свега због великих инвестиција у Смедереву и обнове производње челика у Железари. Значај те инвестиције потврђује и посета председника Си Ђинпинга и председника Александра Вучића Смедереву 2016. године, када је послата снажна порука заједништва и подршке. Инвестиција у Железару стигла је у пресудном тренутку, што је омогућило очување производње и отварање нових радних места, а данас је то компанија којом се Србија поноси и један од лидера у својој области у Европи.
Кина је данас највећи инвеститор у Србији, а три директне авио линије које повезују наше земље додатно олакшавају сарадњу. Зато је упућен позив челним људима провинције Хебеј да посете Србију, како бисмо заједнички унапредили сарадњу у култури, спорту, информационим технологијама и индустрији, јер те области представљају велике развојне шансе за Србију.
Петковић је подсетио да је историјска посета председника Сија Београду 2024. године подигла наше односе на ниво Заједнице са заједничком будућношћу у новој ери, што представља највиши облик сарадње и поверења. Потписивање Споразума о слободној трговини додатно отвара огромне могућности за извоз српских производа широм Кине, а посебно у привредно развијену провинцију Хебеј.
„Ми никада, без обзира на притиске, нећемо одустати од сарадње са Кином. Ваше инвестиције су долазиле у Србију онда када нам је било најтеже, и то је доказ да смо челични пријатељи који данас граде још снажније везе. Знајте да у Србији, у срцу Европе, имате искреног пријатеља и да сте у нашој земљи увек добродошли и да се можете осећати као код своје куће“, поручио је Петковић.
Он је изразио и очекивање да ће кинески партнери бити драги гости Србије на предстојећој специјалној изложби ЕXПО, која ће бити још једна прилика да целом свету покажемо нераскидиво пријатељство Србије и Кине, наведено је у саопштењу.