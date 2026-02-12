ПЕТКОВИЋ ПИСАО МЕЂУНАРОДНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ЗБОГ УНИВЕРЗИТЕТА: ПРИШТИНА ХОЋЕ ДА ДОВРШИ ЗАПОЧЕТО 1999. И 2004, ХИТНО ПРЕДУЗМИТЕ МЕРЕ
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић упутио је писмо представницима међународне заједнице у којем је упозорио на покушај Приштине да онемогући рад Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици који функционише у српском систему, указујући да се тиме шаље порука Србима и другим неалбанцима, али и међународној заједници, да су спремни да доврше оно што су започели у марту 1999. и 2004. године. Због тога је затражио од представника међународне заједнице да хитно и безусловно предузму све неопходне кораке како би зауставили наставак прогона Срба.
Петковић је писмо упутио посреднику у дијалогу Петеру Соренсену, амбасадорима земаља Квинте, шефу делегације ЕУ у Београду, амбасадорима свих земаља чланица ЕУ, шефици Канцеларије УН у Београду, као и другим релевантним међународним представницима.
У писму у које је Косово онлајн имао увид, Петковић је навео да је група Албанаца, која је, каже, очигледно поступала по налогу „режимског Самоопредељења“ упала у зграду Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици без налога, овлашц́ења или било каквог другог основа, да су претресали просторије, а запосленима на безобзиран и дрзак начин уручили ултиматум, да у року од 30 дана напусте објекат или да потпишу „уговор о закупу“ са албанским универзитетом који је вец́ након 1999. године узурпирао просторије Универзитета у Приштини које се налазе у Приштини.
Директор Канцеларије за КиМ навео је да су упади у институције и њихово насилно противправно преузимање застрашивање запослених, као и грађана који се у њима затекну већ постао „модус операдни албанских екстремиста који контролишу полуге власти Привремених институција самоуправе у Приштини“.
Подсетио је да су до сада насилно затварани објекати српских установа, а да је више од 20 одсто српског становништва на Косову присиљено да се расели и потражи уточиште у местима у унутрашњем делу Србије, наводећи да су то јасни показатељи да су све активности Приштине део добро организоване и широко распрострањене кампање прогона у циљу заокруживања етничког чишћења започетог још 1999. године, али и сведочанство јаловости свих јавних осуда и саопштења међународне заједнице.
„Још једном упозоравамо да су већ успостављени неподношљиви услови живота за Србе и друге неалбанце ’само’ увертира за нови талас прогона који албански екстремисти и узурпатори полуга власти најављују за 15. март ове године – да ће Србе и друге неалбанце на КиМ прогласити за странце у сопственим домовима“, написао је Петковић.
На тај начин, упозорио је, режим у Приштини жели да пошаље снажну поруку Србима и другим неалбанцима, али и читавој међународној заједници, да су спремни да доврше оно што су започели у марту 1999. и 2004. године.
Напоменуо је да ће мете тих напада, према грубим проценама, бити више од 10.000 Срба и других неалбанаца који су стално насељени на Косову и који немају документа која издаје Приштина.
„Дакле, више од 10.000 људи је у опасности, супротно договорима постигнутим у дијалогу, али и свим међународним стандардима, да буду проглашени странцима у сопственој земљи и постану директна мета политике прогона коју континуирано и отворено спроводи Приштина“, указао је Петковић.
Навео је и да најрањивију групу међу њима свакако чине породице у којима један или чак оба родитеља, као и њихова деца не поседују (а често и не могу да поседују) документа која издаје Приштина и који ће бити „лака мета“ за, како Приштина каже „спровођење ’владавине права’, еуфемизам за прогон из родне куће у изгнанство“.
Петковић је назначио и да је Приштина тиме такође циљала паралисање рада здравствених, образовних и верских институција како би исекла сваку могућност за одрживи опстанак Срба на Косову.
„Ради боље прегледности размера проблема указујемо на чињеницу да од 1.180 наставника и сарадника Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици њих чак 550 нема тражене исправе. Ово се односи и на више од 50 одсто студената и ученика и значајан број медицинских и просветних радника као и монаштва и свештенства“, навео је Петковић.
Истакао је и да је сваки од једностраних ескалаторних потеза Приштине, о којима је протеклих година редовно извештавао међународну заједницу, сам по себи најгрубље кршење процеса нормализације односа Београда и Приштине и захтева ЕУ за хитном деескалацијом од 3. јуна 2023. године.
„Али, потези које Приштина сада отворено најављује удариће у саме темеља Заједнице српских општина која је пре готово 13 година договорена као механизам заштите индивидуалних и колективних права, као и дуго и мукотрпно грађеног мира на Балкану. Ово нарочито истичемо јер смо сматрати да ће поред Приштине и други који су их у томе кроз чињење, нечињење или пропуштање чињења, сносити део одговорности за све могуће последице“, написао је Петковић.
У том смислу, апеловао је на представнике међународне заједнице да хитно и безусловно предузму све неопходне кораке како би зауставили наставак прогона Срба и других неалбанаца на Косову, и очували мир и стабилност региона.