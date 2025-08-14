ПЕТКОВИЋ: ПУНА ПОДРШКА ВУЧИЋУ И ВЛАДИ ДА ОДБРАНЕ ЗЕМЉУ ОД ПОКУШАЈА ПРЕВРАТА И ХАОСА
Члан Председништва СНС Петар Петковић изразио је данас пуну подршку председнику Александру Вучићу и Влади Србије у намери да одбране земљу од планираног покушаја преврата и дестабилизације.
Петковић је оценио да су синоћни безочни напади блокадера на политичке неистомишљенике разоткрили су праве намере оних који се месецима лажно представљају као борци за демократију и боље друштво, наводи се у саопштењу.
„Свима који искрено воле Србију било је очигледно да смо сведоци покушаја рушења државе терором мањине над већином, али снага слободе и љубави према Србији немерљиво је јача од блокадерских батинаша који би да укину право на постојање и слободно мишљење“, навео је Петковић.
За демократију се, како је истакао, не бори личном политичких неистомишљеника, покушајима убиства, рушењем и паљењем страначких просторија СНС, већ управо супротстављањем онима који прижељкују револуцију и грађанске сукобе, наводи се у саопштењу.
Они који су мислили да агентурним специјалним операцијама и помоћу неколико хиљада безумних људи могу да сруше Србију као самосталну и слободну државу потценили су и снагу Србије и одлучност њених грађана да бране оно што им је свето, истакао је.
„Пуна подршка председнику Александру Вучићу и Влади Србије у намери да одбране земљу од покушаја нимало спонтаног, већ брижљиво режираног и планираног, покушаја преврата и изазивања хаоса у нашем друштву. Демократија се брани владавином закона и тако што институције раде свој посао, а након синоћног насилничког дивљања малобројних непријатеља Србије и демократије, институције ће, уверен сам, имати пуне руке посла“, рекао је Петковић.
Он је истакао да „Србија није уплашена, нити ће узмицати пред батинашима, без обзира из којих центара моћи они били организовани и подржавани, јер наш народ је цену слободе у прошлости прескупо плаћао да би је се одрекао под притиском оних чији је сан капитулација наше земље као отаџбине поносних и слободних људи“.
Извор: Танјуг