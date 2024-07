Петковић: Разговори били тешки, Приштина није спремна за нормализацију односа

П

етковић је рекао да су прво имали билатерални састанак са високим изаслаником ЕУ за дијалог Београда и Приштине Мирославом Лајчаком.

“На састанку са Лајчаком смо инсистирали на формирању Заједнице српских општина, али смо разговарали и о несталима и о енергетици, као и да се одблокира српска роба која више од годину дана не може да уђе на простор КиМ. Разговарали смо и о мосту на Ибру”, рекао је Петковић.

Директор канцеларије за КиМ је рекао да је после уследио састанак делегације Приштине са Лајчаком, а потом и трилатерални састанак, односно директан сусрет делегација Београда и Приштине.

“Инсистирали смо на формирању ЗСО, што је кључно за процес нормализације односа”, истакао је Петковић у Бриселу.

Напоменуо је да је Београд увек спреман да разговара.

“Дијалог је једино место за компромисна решења, за разлику од прошле недеље када је председник Србије Александар Вучић био спреман за разговор, а када је Курти одбио да разговара”, рекао је Петковић новинарима после састанака.

“Наша страна је била одлучна у изношењу аргумената који се односе на поштовање свих споразума. На састанку са Лајчаком смо разговарали о ЗСО, несталима, слободи кретања, истакли да је неопходно да се одблокира српска роба, о мосту на Ибру где смо истакли шта пише о мосту у споразуму – да треба да се изврши разграничење у области Сувог Дола, што Приштина није урадила. Лајчак је рекао да то може само у дијалогу да се реши”, рекао је Петковић.

Додао је и да је на тројном састанку главни приштински преговарач Бесник Бисљими рекао да не прихвата споразум о званичним посетама.

“Око енергетике је било бројних питања, где је наш тим показао како функционише Електросевер и питање ЗСО где смо разговарали о мапи пута како да кроз конкретне кораке наставимо нормализацију”, рекао је Петковић.

Истакао је да је на састанку рекао да је Београд спреман да разговара о нацрту статута ЕУ, иако постоји и статут Управљачког тима, као и да је европски нацрт добра основа, док је Бисљими одбио да о нацрту статута ЕУ разговара.

“Нацрт статута је кључан за формирање ЗСО и то је у споразуму јасно дефинисано. То показује да они не желе и неће да формирају ЗСО, као и да је политика Куртија протеривање Срба”, истакао је Петковић.

Лајчак: Договорили смо бројне наредне кораке

Специјални изасланик Европске уније за дијалог Београда и Приштине Мирослав Лајчак саопштио је да је на тројном састанку било речи о великом броју тема, те да су стране постигле договоре о ”бројним наредним корацима”.

”После више од седам сати, састанци са главним преговарачима су завршени. Са Бесником Бисљимијем и Петром Петковићем разговарали смо о разним темама и договорили смо бројне наредне кораке”, написао је Лајчак на на Иксу (Твитеру).

