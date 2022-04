Petković: Režim stikera i dalje ostaje na snazi

Direktor Kancelarije za KiM i glavni pregovarač Beograda, Petar Petković rekao je posle današnjih razgovora u Briselu da će sporazum o tablicama od 30. septembra o režimu stikera i dalje biti na znazi.

“ To znači da se do pronalaženja trajnog rešenja na visokom nivou režim stikera nastavlja”, rekao je Petković novinarima.

On je preneo da je u Briselu razgovarao i sa prištinskom stranom i da je ogromna pažnja bila posvećena pitanju registarskih tablica.

Istakao je da je sporazum od 30. septembra i dalje na snazi i da su to potvrdili i EU i specijalni izaslanik Miroslav Lajčak, kao i da za šest meseci Priština nije iznela nijedan predlog.

“Hoću da prenesem svim građanima Srbije i Srbima na KiM pred vaskršnje praznike da svi treba da budu mirni i da niko ne treba da brine”, naveo je Petković.

On je dodao da su razgovori bili dugi i veoma teški, ali da je tako svaki put kad se razgovara u zgradi EEAS u Briselu.

“Mi smo s druge strane bili konstruktivni, jer nam je stalo do normalizacije odnosa sa Prištinom i stabilnosti”, rekao je Petković.

Rekao je i da je iza njega 14 eksperata i da je beogradska delegacija veoma pripremljena došla u Brisel da bi se razgovaralo o mnogim važnim temama, pre svega ZSO.

Naveo je da su razgovarali i o registarskim tablicama, pitanju nestalih, i o drugim važnim temama, temi lekova, zabrani ulaska srpskih zvaničnika na prostor KiM. “Dakle jedan set pitanja smo pokrenuli ovde i u bilateralnom susretu sa gospodinom Lajčakom, zatim u direktnim razgovorima sa Besnikom Bisljimijem”, dodao je Petković.

On je istakao da su insistirali i uspeli da se vide direktno sa prištinskom stranom budući da je, kako je rekao, Bisljimi odbijao više od šest meseci da razgovara sa njim i sa beogradskom stranom.

“Mi smo rekli da je važno da direktno razgovaramo i drugi glavni razlog zašto smo u Briselu je da rešavamo probleme, da vidimo šta je to što možemo da učinimo kako bi život ljudi na KiM bio jednostavniji, posebno imajući u vidu teško stanje i situaciju u Evropi naša je pojačana odgovornost da se borimo za mir i stabilnost”, istakao je Petković.

On je naveo da je prvo pitanje na dnevnom redu bila ZSO, kao i da je devet godina prošlo od Briselskog sporazuma, a srpski narod na KiM i dalje čeka na formiranje ZSO, jer bez toga nema kolektivnih prava za srpski narod na KiM.

“A kad toga nema, vidimo čega ima, a to je zabrana izbora i slobode kretanja, ima najrazličitijih napada, sad već više od 170 napada na naše ljude, na crkve, manastire, naša groblja, to nam govori da je za 50 odsto uvećan broj napada na Srbe u odnosu na period pre dolaska Aljbina Kurtija”, ukazao je Petković.

Učinićemo sve, kako je istakao, da se zaštiti interes srpskog naroda i da se razumnim odnosom ide u pravcu normalizacije odnosa Beograda i Prištine.

“Bez obzira šta ja lično mislim o gospodinu Bisljimiju važno je da je on konačno pristao na naše insistiranje da danas sednemo i razgovaramo, samo tako se rešavaju otvoreni problemi a ne da se stavljaju pod tepih”, dodao je direktor Kancelarije za KiM.

Na pitanje novinara da je Bisljimi izneo potpuno drugačije viđenje i da su razgovori završeni bez dogovora, Petković je kazao: “Vi ste od mene čuli ono što se zaista desilo u zgradi EEAS, ono što je istina i što je realnost, ali šta da vam kažem kada u Savetu Evrope moraju da demantuju javno gospodina Bisljimija, kako on interpretira sastanke i izjave sa mnogim evropskim zvaničnicima, jasno vam je šta onda tek radi kad izađe iz zgrade EEAS, šta govori da sam ja rekao ili beogradska strana, to je sad već svima jasno” .

Petković je dodao i da bi se u proteklih šest meseci sastao sa Bisljimijem da je on to zaista želeo. Naveo je da je uvek bio u Briselu i spreman da razgovara kao što je i danas bio, a to što oni odbijaju da razgovaraju sa srpskom stranom su neke druge stvari.

“Naše je da čuvamo mir u Prištini, ništa se neće menjati, sporazum o stikerima je i dalje na snazi dok radna grupa ne ponudi drugo rešenje, a ja sam spreman da nastavim razgovor sa gospodinom Bisljimijem onog trenutka kada nas specijalni predstavnk Lajčak bude pozvao, ja sam spreman da razgovaram”, zaključio je Petković.

Glavni pregovarač Prištine Besnik Bisljimi izjavio je da u Briselu nije postignut dogovor oko glavnog pitanja – registarskih tablica.

“Srpska strana nije imala nikakav predlog o tome, pa smo morali da tražimo alternativno rešenje. Gospodin Lajčak je predložio da radne grupe nastave razgovore sledećih mesec dana, ali je Beograd to odbio”, rekao je Bisljimi.

On je rekao da Priština neće preduzimati hitne akcije i da će na političkom nivou biti odlučeno kako će se postupati sa vozilima iz Srbije.

Bisljimi je dodao da će Priština slobodu kretanja tretirati na isti način kao i Srbija.

Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak pozvao je glavne pregovarače da se ponovo sastanu.

“Danas nije postignut dogovor o registarskim tablicama. Pozivam glavne pregovarače da se ponovo sastanu u narednim danima kako bi dogovorili o daljem radu i nastavili razgovore o drugim aktuelnim pitanjima. Očekujemo od svih aktera da se uzdrže od radnji koje bi mogle da ugroze sigurnost na terenu”, napisao je Lajčak na Tviteru.