Петковић са амбасадорком и министром иностраних послова Немачке о дијалогу у Бриселу и положају Срба на Косову
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић разговарао је данас са амбасадорком Савезне Републике Немачке Њ.Е. Анке Конрад и замеником шефа Одсека за Запани Балкан Министарства иностраних послова Савезне Републике Немачке Матијасом Конрадом којима је указао на изузетно тежак положај српског народа на Косову због противправних и једностраних потеза Аљбина Куртија и упознао их са током последње рунде дијалога у Бриселу.
Петковић је навео да су Срби на Косову свакодневно изложени физичком и институционалном насиљу и притисцима режима Аљбина Куртија, који чини све да протера Србе и створи немогуће услове за живот нашег народа.
„Томе у прилог сведоче и најаве о такозваним законима о странцима и возилима, због чега је неопходно да међународна заједница предузме конкретне кораке како би се заштитила права нашег народа, право на рад, слободу кретања, право на породични живот који су угрожени оваквим потезима Приштине“, истакао је директор Канцеларије за КиМ.
Директор је упознао саговорнике са последњом рундом дијалога у Бриселу у оквиру које је одржана прва седница Комисије за нестала лица и направљен напредак у поштовању Декларације о несталим лицима. Петковић је посебно пренео саговорницима да Београд инсистира на хитном формирању Заједнице српских општина на коју српски народ чека готово 13 година и да очекује конкретне кораке у том правцу, али да у Приштини не постоји никаква политичка воља да се потписани споразуми поштују и спроводе. Као одговорна страна, Београд ће наставити да учествује у дијалогу с циљем нормализације односа и у најбољој вери да се само у оквиру дијалога могу пронаћи одржива решења с циљем побољшања живота људи који живе на Косову, наводи се у саопштењу.