Петковић: Србија, као ни више од половине света, никада неће признати Косово
Директор Канцеларије за КиМ Петар Петковић изјавио је да су се, како је навео, Аљбину Куртију изгледа побркали лончићи у глави, па испаљује бесмислице из Давоса да је Косово некаква држава, а у реалности је провизоријум и неуспела творевина коју не признаје више од половине света.
„Ипак, и Курти је морао невољно да призна да никада неће добити признање док је на челу Србије председник Александар Вучић и то је за њега болна истина, коју дели заједно са блокадерима у Београду које свесрдно подржава“, поручио је Петковић у саопштењу.
Зато, нека се, како је додао, поштеди и хвалисања на рачун севера Косова, јер то што мора да плаћа Албанце како би на северу попили кафу у албанском кафићу, у који нико својевољно не залази, слика је његових неуспелих покушаја да окупира овај део Косова.
„Срби су ту, али и јужно од Ибра, своји на своме, а то су му најјасније показали и локални избори на којима су Срби чврсто одбранили своје општине упркос његовом терору и изборном инжењерингу. Опстали су и опстаће на својим огњиштима упркос његовим настојањима да их протера и створи немогуће услове за живот“, истакао је Петковић.