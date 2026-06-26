Петковић у писму међународним представницима: Зауставите терор над Србима
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић упутио је писмо међународним представницима у којем је апеловао да правовремено реагују како би зауставили терор над Србима на КиМ и показали да вредности које међународно присуство прокламује важе и за српски народ у Покрајини.
Петар Петковић је, након што је тзв. косовска полиција у среду у северном делу Косовске Митровице привела четворицу српских младића који су желели да поново осликају мурал са ликовима патријарха Павла и митрополита Амфилохија, у писму које је упутио земљама Квинте, изасланику ЕУ за дијалог Петеру Соренсену, шефу Делегације ЕУ у Србији и бројним међународним представницима најоштрије осудио нови ескалаторни потез такозване приштинске полиције којим је, како је истакао, директно и недвосмислено ударено на темеље српског верског, културног и националног идентитета.
„Наиме, полицијски припадници су током дана у северном делу Косовске Митровице легитимисали, а потом и привели четворицу српских младића искључиво зато што су покушали да обнове мурал посвећен блаженопочившем патријарху Павлу. Подсећамо да су ови мурали током 2025. године прекречени по налогу претходне нелегитимно изабране општинске власти на челу са Ерденом Атићем и то са искључивом намером да се у изузетно крхкој безбедносној ситуацији испровоцира и изазове исхитрена реакција српског становништва“, навео је Петковић у писму у које је Танјуг имао увид.
„Наставак политике притисака усмерених ка застрашивању српског народа“
Додајући да су младићи, након вишесатног задржавања и вербалног малтретирања, пуштени на слободу, а да је једном од њих изречена новчана казна за вандализам, Петковић је истакао да такво поступање представља не само бруталну злоупотребу полуга власти, већ и наставак политике притисака усмерених ка застрашивању српског народа и брисању сваког трага његовог идентитета.
„Посебно забрињава чињеница да је, према речима такозваног заменика командира приштинске полиције за регион север Ветона Ељшанија, такозвани министар локалне самоуправе тај који одлучује чак и о осликавању мурала на стамбеним зградама у већински српским срединама на Косову и Метохији“, указао је Петкопвић.
Истакао је да се тиме отворено узурпирају овлашћења локалних самоуправа и потврђује намера приштинских власти да контролишу чак и најосновније аспекте живота у српским срединама.
Петковић је пажњу и да овај случај није изолован и нагласио да се континуирана тежња ка брисању свих српских обележја која су деценијама красила Северну Митровицу, једину урбану средину у којој су Срби успели да опстану након 1999. године, огледала, између осталог, и у преименовању улица као и у противправној изградњи два моста преко реке Ибар.
„Да је наратив о наводној мултикултуралности и верској толеранцији приштинских власти само празна политичка флоскула, сведочи и податак да је од доласка Аљбина Куртија на чело Привремених институција самоуправе у Приштини, забележено чак 129 напада на цркве, манастире и друге сакралне објекте Српске православне цркве и њених верника“, нагласио је Петковић.
„Српски народ неће подлећи провокацијама“
Петковић је истакао да, упркос свим притисцима и покушајима застрашивања који из дана у дан постају све интензивнији, српски народ неће подлећи провокацијама нити ће одустати од очувања свог идентитета и права на достојанствен живот.
„Стога апелујемо да не останете неми већ да правовремено реагујете како бисте зауставили терор и показали да вредности које међународно присуство прокламује важе и за српски народ на Косову и Метохији. У циљу пуне транспарентности обавештавамо Вас да ћемо о свему наведеном информисати релевантне међународне организације као и представнике других релевантних актера“, додао је Петковић у писму.