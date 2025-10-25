Пласман у финале идуће године у Дервенти
На музичко-сценском спектаклу под називом,, Ритам Европе,, који је ове године одржан у граду Бору у конкуренцији представника двадесет три града наступиле су и девојке из Лепосавића, као једине са Косова и Метохије.
Четворочлана музичка група коју чине Миа Виријевић, Андреа Арсенијевић, Марта Симић и Ена Јовановић задобиле су симпатије публике у сали, путем СМСа и гласове жирија па су се тако пласирале у круг најбољих извођача и избориле учешће на Гранд финалу које се идуће године одржава у Дервенти.
-Вежбале смо вредно и напорно током целе године, а нарочито протеклог лета и труд се исплатио. Задовољне смо пласманом и жељно ишчекујемо нови наступ у финалу идуће године, каже Миа Виријевић.
Андреа Арсенијевић има искуства на овом такмичењу, јер је и ранијих година учествовала, али како истиче сваки наступ је ново искуство.
-Наступ на оваквој сцени је велики доживљај. Дале смо све од себе и публика и стручни жири су то препознали, и ево нас у финалу такмичења, поручује Андреа.
Град Бор је био добар домаћин и у спортској сали у величанственој атмосфери дочекао рапевану младост Србије и Црне Горе. Овогодишњи победник на такмичењу,,Ритам Европе,, које окупља младе од 16-23 године су представници Пожаревца. В.В.