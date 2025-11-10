Победила Српска листа
У другом кругу локалних избора у Клокоту
У другом кругу локалних избора расписаних од стране приштинских институција , а одржаних у недељу 9. новембра у општини Клокот победила је Српска Листа. Кандидат ове листе за председника општине, Божидар Дејановић обраћајући се присталицама одмах након завршетка избора у штабу СЛ у селу Врбовцу казао је да је давањем гласа за Српску листу, победило српско јединство.
У општини Клокот право гласа имао је 4.181 гласач и ово је једина општина са већинском српским становништвом која се нашла у другом кругу локалних избора.
У првом кругу локалних избора одржаних недавно у свим општинама са српском већином сем у Клокоту победу је однела Српска Листа.
С.И.