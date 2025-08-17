Почели радови на пешачком мосту
Косовска Митровица
У суботу, 16. августа, почели су радови на новом пешачком мосту на Ибру у подељено0ј Косовској Митровици и то на место где је и раније постојао пешачки мост према насељу Три солитера у северном српском делу Косовске Митровице.
Премијер у оставици – техничкој влади Косова Албин Курти је је 1. јула на Ибру, у подељеној Косовској Митровици, поставио два камена темељца за два моста на овој реци.
Прво је поставио камен темељац за мост за аутомобиле 500 метара низводно од главног градског моста на Ибру а онда је поставио камен темељац и за пешачки мост, 700 метара узводно од главног градског моста.
Постојао је и раније “пешачки мост“ за “Три солитера“ у северном делу града грађен од фебруара до априла 2000. године. Он је однет у великој поплави Ибра 19. јануара 2023. године.
Нови пешачки мост, 700 метара узводно од главног градског моста на Ибру, имаће дужину од 41 метар и ширину 3.7 метара.
Иначе, главни део радова на новом мосту преко Ибра за аутомобиле увелико се завршавају. Мост на самој реци је завршен више од 80 одсто а сада су у току радови на прилазу моста са обе стране реке као и пешачка стаза од 1,5 метара са обе стране моста.
З. Влашковић